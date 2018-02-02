Доказательства того, что внешность имеет значение

Мы предпочитаем думать, что принимаем решения рационально, но на самом деле часто поддаемся влиянию довольно поверхностных сигналов. И в этом смысле внешность — абсолютно поверхностный, но очень важный фактор. Даже полностью разделяя мнение о том, что внутренний мир важнее физической привлекательности, мы продолжаем делать выводы о человеке по его внешности. Это покажется странным, но ты неосознанно судишь незнакомца по лицу, — что подтверждает профессор Кристофер Оливола из Университета Карнеги-Меллон:

Вот несколько научных доказательств того, что внешность влияет на наши решения, хотим мы этого или нет. И еще одно доказательство, подтверждающее, что это неправильно. 1. Незнакомец со знакомой внешностью вызывает доверие

Команда психологов-исследователей из Нью-Йоркского университета сделала интересное открытие: то, насколько мы доверяем незнакомцу, может зависеть от его сходства с людьми из нашего прошлого. Так, если новый знакомый внешне похож на человека, который вызывает у тебя доверие, вероятней всего, ты отнесешься к нему без подозрения. И напротив, когда незнакомец похож на кого-то, кто обманывал тебя, уровень доверия к нему будет меньше. Автор исследования Фельдман Халл сравнил этот эффект с рефлексом собаки Павлова, которая выделяла слюну на звук метронома: … Мы используем информацию о нравственном облике человека, в данном случае о том, можно ли ему доверять, как базовый павловский механизм обучения, чтобы судить о незнакомцах. 2. Люди могут определить лидера по внешности

В 2005 году студентам Принстонского университета показывали фотографии кандидатов из последних трех гонок в Конгрессе США. Каждая пара кандидатов появлялась на компьютере, а участник эксперимента должен был сказать, кто, по его мнению, выглядит компетентней. Почти в 70% случаев студенты выбирали фактического победителя. То, что люди могут определить лидера, будь то политик или участник музыкального конкурса, по внешности, подтверждает несколько исследований.

Еще более убедительный опыт провели британские ученые в 2013 году. Более тысячи добровольцев смотрели и слушали записи выступлений трех финалистов 10 самых престижных музыкальных конкурсов. Часть записей была представлена в видеороликах, часть — в аудиозаписях. При просмотре видео без звука участники исследования угадывали победителей с точностью 52,5%. В то время как при прослушивании аудиозаписей точность составила только 25,5%.

После записи показали музыковедам. Они смогли определить победителя с точностью 25,7% по аудиозаписи и с точностью 47% по беззвучной видеозаписи.

Этот эксперимент убедительно доказал, что внешность оказывается важнее даже там, где оценивается исполнительское мастерство. 3. Симпатичные люди кажутся нам более умными

«Симпатичные дети чаще получают внимание и похвалу от учителей», — считает профессор социологии в университете штата Иллинойс в Чикаго Рейчел Гордон . Его исследование показывает, что привлекательные люди получают лучшие оценки и имеют большие шансы на поступление в колледж. Возможно, любовь окружающих делает таких людей увереннее и повышает их успешность в будущем.

На самом деле внешность никак не связана с характером человека

Популярная научная теория о связи между характером человека и его обликом, так называемая физиогномика, была полностью развенчана недавними исследованиями. Александр Тодоров и его коллеги из Принстонского университета доказали, что люди не способны распознать определенные черты характера человека по внешнему виду или фотографии. Тодоров продемонстрировал, что первое впечатление о личности формируется всего за 40 миллисекунд. В то же время большинство людей не думают, что мы составляем свое мнение о собеседнике в первые же секунды.

При помощи учетных записей в социальных сетях мы можем формировать впечатление о себе еще до того, как начинаем говорить с человеком, и даже до того, как мы лично знакомимся. Представьте себе, что вы нанимаете нового помощника. Вы собираетесь как можно более объективно рассмотреть все резюме, но если вам на глаза попалась фотография, то в вашу душу уже заронено зерно предвзятости. Это может исказить восприятие дальнейшей информации. Вероятней всего, склонность оценивать людей по внешности досталась нам эволюционным путем — так наши предки могли отличить своих от чужих. В современном мире это становится большой проблемой, считает коллега Тодорова Кристофер Оливола:

Противостоять подсознательным убеждениям довольно сложно, ведь они срабатывают в нас автоматически. Но мы можем принимать во внимание эту человеческую особенность при вынесении решений. Так, Тодоров старается увидеть лицо кандидата при приеме на работу в последнюю очередь, после изучения рекомендательных писем и портфолио.