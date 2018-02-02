Почему лучше быть проактивным, чем реактивным

Вы просыпаетесь, зеваете, подтягиваетесь и выключаете будильник. Затем проверяете личные сообщения, почту, социальные сети. Идете в ванную, едите завтрак, пока читаете на телефоне статьи или смотрите телевизор. Потом едете на работу, по дороге слушая подкаст. Звучит знакомо? Только что я описал утро среднестатистического человека. Если ваше утро выглядит точно так же, вы живете в реактивном режиме. И это очень плохо. Как реактивность мешает вашему успеху

Успех — дело персональное. Никто не может обозначить его за вас или приказать вам стать успешным. Вам придется самим направлять себя. Но если вы постоянно реагируете на внешние раздражители — будь то сообщения, социальные сети или новости, — у вас не будет возможности направлять себя в нужное русло. В итоге вы будете недовольны своей жизнью.

Чем больше времени вы тратите на реакции, тем меньше у вас его остается на достижение собственных целей.

Еще один негативный эффект реактивности в том, что она приучает вас стремиться к сторонним удовольствиям, когда вам необходимо заниматься делами. Возьмем, типичную рабочую ситуацию: вы обнаружили, что встречу отменили, и у вас есть 55 минут до следующей. Чем вы займетесь?

Большинство людей автоматически потянется к телефону и начнет проверять сообщения. Это типичный вариант. Но вы же решили оценивать свои труды за день, медитировать и достигать небольших целей (например, поработать над уверенностью)! В таком случае реактивность бесполезна. Она дает лишь иллюзию действий, которая не приносит ничего существенного. Почему я стал проактивным

Раньше я был обычным человеком, но внезапно мне стукнуло 24, а я так ничего и не добился. В этом были виноваты не мои родители, а мое желание постоянно отвлекаться. Помните типичное утро, которое я описал в начале статьи? Это мое утро. Только я настолько отвлекался, что вообще не работал. Целыми днями я метался от одной реакции к другой, как пьяная пчела.

Социальные сети и электронная переписка набрала за годы огромную популярность, и за это время я бессознательно приучил себя постоянно отвлекаться. Первое, что я делал утром, — это проверял сообщения.

Когда я решил изменить свою жизнь, мне пришлось всерьез пересмотреть первые часы своего пробуждения. Я начал придерживаться проактивных утренних привычек. Вот что мне в этом помогло: Первым делом — благодарность

Сразу после пробуждения я десять минут думал о том, чему благодарен. Да, было нелегко побороть желание взяться за телефон (совет: оставляйте его за пределами спальни). Благодарность заставляла меня собраться с мыслями. Мне казалось, что у меня есть реальная возможность добиваться чего-то каждый день. Самоанализ вдохновляет на действие, а реакция на сообщения вызывает лишь нервы и пустоту в голове. Представляйте себе грядущий день

Еще 15 минут я тратил на то, чтобы представить себе следующее:

Что я почувствую, после того как добьюсь сегодня чего-то, — удовлетворение, гордость, уверенность?

Людей, которым поможет мой труд.

Достижение долгосрочных целей — как профессиональных, так и личных. Независимость, богатство, значимость. Не забудьте составить планы

Во время самоанализа и визуализации грядущего дня мне часто приходили в голову отличные идеи о том, что нужно сделать, чтобы сбылись мои мечты. Поэтому я начал тратить еще примерно десять минут на составление списка пяти самых важных задач, включая повседневные дела, — тренировки, медитацию и так далее. Получасовая тренировка

Тренировка — лучший способ сменить настроение и повысить уверенность. После обдумывания всего я стал выполнять полезные упражнения — бегать, ходить, кататься на велосипеде, поднимать гири. Словом, все, чем мне хотелось заняться утром. Благодаря тренировкам я заряжаюсь энергией, становлюсь внимательнее и хочу поскорее взяться за какую-нибудь интересную задачу. К делу!

После завтрака я иду к рабочему столу. Я не позволяю себе на что-либо отвлекаться, потому что знаю, что проверка почты, сообщений и социальных сетей стопроцентно помешает мне добиться успеха. Поэтому первое, что я делаю утром, — это пишу статью. Так я чувствую уверенность, концентрацию и целеустремленность. После того как статья готова, я перенаправляю эту положительную энергию на другие задачи. Наслаждайтесь пользой

Когда я стал придерживаться проактивных утренних привычек, я начал испытывать удивительное чувство восторга. Я понимал, что чего-то добиваюсь, и во мне бурлила энергия. Я был так счастлив, что ни разу не заскучал по былым реактивным дням. А все потому, что когда я постоянно реагировал на внешние раздражители, у меня не прибавлялось уверенности. А для счастья как раз нужна уверенность и понимание того, что ты чего-то добился.

После того как я стал проактивно проводить свое утро, я приобрел иммунитет к реактивности. Мне захотелось добиваться большего. Для проверки сообщений я выделил специальное время и даже когда я этим занимался, это не было реактивностью. Я ведь сам поставил себе цель проверять сообщения дважды в день — и я просто ее выполнял.

И вот прошло четыре года с тех пор, как мои утренние привычки стали проактивными. Теперь мне 28 лет и я зарабатываю тем, что обучаю других, как эффективно ставить цели и перестать отвлекаться на ненужные вещи. Метод работает. И я гарантирую, что он поможет вам жить так, как вам хочется. Как правильно распланировать утро

Чем бы вы ни занимались, в списке ваших утренних задач должна быть благодарность, планирование и тренировки. На все должно уйти около часа. Я еще люблю заниматься перед зеркалом аутотренингом, а вы делайте то, что работает для вас.

В этот час ограничьте себя от реактивных привычек. Никакой электронной почты, сообщений, социальных сетей или телевизора — никакой входящей информации, которая заставит вас реагировать. Вам надо научиться действовать осмысленно и анализировать свои поступки. Если вы хотите сильнее ограничить себя, скажите своим начальникам и коллегам, что утром вы не можете отвечать на их сообщения. Запланируйте ваши часы общения. Составьте график использования технологий

Отметьте в планировщике, когда вы будете с кем-то общаться. Три раза в день подойдет для большинства, пять раз — для более требовательных профессий. У меня есть знакомый продажник, который проверяет почту и сообщения в 9:00, 11:00, 1:00, 3:00, 5:00 и 9:00, потому что этого требует его работа. Решать вам. Главное — все распланировать. В противном случае вы не сможете отучить себя постоянно реагировать на планы других людей. Вы будете чувствовать отчаяние и не сможете проактивно работать над достижением собственных целей.

Если вы назначите себе время для коммуникаций, то вам будет проще сосредоточиться на выполнении одной задачи. Так вы станете продуктивнее в работе и в общении. Перед тем как отвечать на сообщения, выполните хотя бы одно большое задание

Основная идея заключается в том, чтобы вами двигали собственные достижения, а не временная радость от отвлекающих факторов. Лучше всего, если вашей первой задачей дня было нечто, к чему можно перейти сразу же после завершения утренних ритуалов. Для меня это написание статей, а для вас — любое творческое задание. Оно необязательно должно быть связано с вашей работой.

Если ваша работа по своей сути реактивна, советую вам вставать на час раньше обычного и выделять время для какого-нибудь приятного креативного проекта, который улучшит вашу самооценку и позволит ощутить, что вы чего-то добились. Таким образом вы приучите свой разум желать намеренных действий, а не реакций (последние ничего не приносят). Меньше пользуйтесь социальными сетями и смотрите телевизор

Лучший способ переключиться на проактивный образ жизни — это избавиться от реактивных привычек, хотя бы ненадолго. Небольшие отвлечения на Facebook или переписку приносят удовольствие, но они не помогают стать успешнее или счастливее. Если вы от них избавитесь, то вам придется заняться проактивными и творческими делами. Пусть за вашими успехами проследит ваш друг

Как и в случае с другими крупными переменами в жизни, вам понадобится человек, который будет наблюдать за вами. Выберите надежного друга или найдите хорошего ментора — кого-нибудь, кому небезразличен ваш успех.