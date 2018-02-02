Почему вы страдаете от одиночества

Задайте себе эти вопросы и ответьте на них максимально честно. Вы одиноки, потому что хотите этого? Или у вас просто сложности с построением отношений? Вы строите эмоциональную стену?

Любой, чье сердце было однажды разбито, не хочет, чтобы это снова повторилось. Так и появляется страх перед отношениями: мы просто не хотим, чтобы кто-то сделал нам больно. Возможно, вы держите всех мужчин на расстоянии именно из-за страха, а не из-за того, что вы очень сильная и независимая женщина. Но вы же понимаете, что жизнь — это не вечный День сурка. У большинства из нас были неудачные отношения, но значит ли это, что стоит обрекать себя на вечное одиночество? Может быть, стоит все-таки попробовать еще раз? Если вы понимаете, что справиться самостоятельно вам не под силу, обратитесь к психологу: специалист поможет вам снять внутренние зажимы. Вы слишком самоуверены?

Не путайте самоуверенность с уверенностью в себе. Первое вам точно не повредит, а вот второе может сыграть злую шутку. Самовлюбленные люди если не отталкивают, то как минимум внушают недоверие. Поэтому не удивительно, что вы одиноки, если вам не нравится никто, кроме вас самой. Вы эгоистичны?

Миллениалы привыкли ставить на первое место себя, а не других. И это, в общем, правильно и круто, вот только не всегда работает, когда речь заходит об отношениях. Если вы категорически не готовы идти даже на минимальные уступки и жертвовать ни одной из дорогих сердцу привычек, то подсознательно выбираете одиночество — лишь бы никто и ни в чем вас не ограничивал. Уверены, что оно того стоит? Чувствуете себя потерянной?

Возможно, вы не хотите состоять в отношениях, потому что вы до конца не понимаете, кто вы и чего хотите. Вы запутались и потерялись в сомнениях. Может быть, стоит найти кого-то, кто поможет вам выбраться из этого лабиринта? Вы умеете сочувствовать?

Люди хотят, чтобы их понимали и утешали, и если вы не можете этого обеспечить, то рискуете оставаться одинокой в течение долгого, долгого времени. Развивайте в себе эмпатию, учитесь у собак — они мастера утешений! Вы в депрессии?

Никакие отношения не радуют человека в депрессии. Дело в том, что депрессия не только заставляет нас грустить. Мы еще начинаем хотеть, чтобы все оставили нас в покое. Для того, чтобы покончить с этим состоянием, лучше всего обратиться к специалисту, а не пытаться разобраться в себе самостоятельно.