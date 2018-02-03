Почему мы вечно заняты и ничего не успеваем

Несколько десятилетий назад мы представляли себе образ жизни богатых и успешных людей как череду бесконечных удовольствий. Нам казалось, что успешные люди только и делают, что ездят в долгие путешествия, обедают в лучших ресторанах и занимаются дорогими хобби.

Раз люди богаты и успешны, думали мы, — значит, у них теперь много свободного времени, и они могут заполнять его занятиями на свой вкус. Разумеется, ведь им не надо часами трудиться в поте лица, как большинству из нас. Однако в последнее время картина изменилась. Сегодня мы представляем себе сильных мира сего как невероятно занятых трудоголиков.

И это подтверждается исследованиями: опросы показали, что вечная занятость считается теперь неотъемлемой частью высокого статуса. Выходит, что успех — это повод не отойти от дел, а наоборот, с гордостью закопаться в них ещё глубже. А если у человека остаётся много свободного времени, это уже не признак успеха, а, наоборот, признак лени и праздности. Почему произошла такая подмена, и как выбраться из водоворота вечной занятости, — рассказывает «ЛегкоПолезно». Быть занятым — похвально или недостойно?

На протяжении ХХ века работа становилась всё более значимой в жизни человека, вытесняя остальные приоритеты. Работать, как все, с девяти до пяти, стало неактуально. Постепенно сформировалась прямая зависимость между временем, которое человек посвящает работе, и его доходом. А чем больше зарплата, тем выше статус в обществе. Итак, стало модно создавать образ человека, который много работает и много зарабатывает. А если вы не вечно заняты, — значит, вам просто нечем заняться. Попадая в эту карусель, люди начинают нагружать себя работой и брать подработки без особой на то причины. Однако на самом деле успех имеет мало общего с многочасовой рутинной работой. Наоборот, если вы хватаетесь за все дела подряд, только чтобы доказать другим и самому себе, что вы справитесь, — результат обычно неутешительный. Согласитесь, лучше делать одно дело хорошо, чем несколько дел, но плохо. На самом деле многозадачность не помогает вам быть более продуктивным и успешным, а, наоборот, снижает вашу работоспособность. Исследования показывают, что ваш IQ снижается на 10 пунктов, если вам приходится держать в голове одновременно несколько задач. Не самый лучший путь к успеху, так ведь? Вы случайно не «занятоголик»?

Если вы занимаетесь всем подряд, только чтобы быть постоянно занятым, — вы прожигаете жизнь впустую. Когда вы держите в голове слишком много задач, ваш мозг оказывается перегружен и не справляется с таким объёмом информации. Профессиональный музыкант постоянно практикуется, улучшая своё мастерство. Каждая новая задача требует превзойти самого себя — и даёт повод гордиться собой. Что касается работников умственного труда, к которым относятся люди, занятые в сфере бизнеса или технологий, — они день за днём занимаются рутинной работой, не развивая свой потенциал. Работайте по-другому

Большую часть времени на работе люди обычно занимаются однотипными повторяющимися заданиями, которые не требуют от исполнителя мобилизовать все силы. Но если такая задача попадается, то вместо чувства усталости и разочарования возникают энтузиазм и гордость. Причины этого следующие:

Мы увидим, как наши усилия помогут изменить ситуацию в долгосрочной перспективе.

Мы заметим очевидное улучшение качества нашей работы.

Мы почувствуем глубокое удовлетворение от хорошо выполненной работы.

Желание нагружать себя работой возникает, если вы не чувствуете себя нужным и полезным на том месте, где вы находитесь. Как быть в этой ситуации? Ключ к успеху в том, чтобы найти дело, которое вас действительно увлечёт, и отдаться ему полностью. А чтобы преодолеть порочный круг «занятоголизма», следуйте трём простым советам. Расставляйте приоритеты

Время не бесконечно, оно безвозвратно утекает секунда за секундой. Зачем тратить его на дело, которым вы не горите? Лучше найти занятие, которое вас действительно увлечёт. Конечно, многие люди вынуждены работать полный день на довольно скучных работах. Но в такой ситуации у вас остаётся ещё несколько часов времени по вечерам. Лучше посвятить его любимому увлечению, чем очередной рутинной подработке или попытке сделать десять дел одновременно. Хотя тратить время на хобби вместо того, чтобы взять очередную подработку, кажется расточительством, — вскоре вы поймёте, что оно того стоит. Сокращайте

В списке текущих дел всегда полно мелких задач, которые напрямую не влияют на вашу ключевую задачу. Попробуйте отказаться от части таких дел и оставьте себе только то, что получается у вас лучше всего. Чем больше дел вы будете успешно доводить до конца, тем выше будет ваша самооценка. А оставшиеся дела поручите тем, кто лучше всего с ними справится. Отказывайтесь

Это, возможно, самый важный шаг. Каждый день, глядя на список дел на сегодня, задайе к каждому пункту два вопроса:

Это важно?

Что будет, если я этого не сделаю?

Если какие-то из задач покажутся вам не такими уж важными, и мир не рухнет, если вы не станете утруждать себя их выполнением, — смело вычёркивайте такие пункты из списка. Иногда этот простой способ может сэкономить до нескольких часов времени в день. Итак, вместо того, чтобы хвататься за все дела подряд и чувствовать разочарование, сосредоточьтесь на том, что заставляет ваше сердце биться чаще, и освобождайте в своём графике место для действительно важных дел. Представьте, что перед вами два жонглёра: один безукоризненно жонглирует тремя мячиками, а второй пытается подбросить в воздух десять мячиков, но они постоянно падают, и ему приходится ихподбирать. Какое выступление вам будет приятнее смотреть? Сосредоточьтесь на том, что вы любите и умеете делать, и вы почувствуете себя намного лучше, чем тогда, когда вы пытались делать несколько дел одновременно и ни одно из них не сделали на 100%.