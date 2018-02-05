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Девушка из эскорта — о «закулисье» своей работы
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Девушка из эскорта — о «закулисье» своей работы 

Anews 5 февраля 2018
Фото: Anews
Не так давно 23-летняя жительница Австралии Джесс Джонс приобрела себе роскошный особняк и Mercedes. Провести час в компании Джесс стоит около 5 тысяч австралийских долларов (примерно 220 тысяч рублей).
Девушка начала заниматься эскортом около 2 лет назад, когда ее познакомили с одним из представителей данных услуг на бизнес-форуме.
До этого девушка работала консультантом в магазине, но ее любовь к деньгам направили ее в этот бизнес. Соответственно, мук совести девушка не испытывала. Цена за час с Джонс — 5 тысяч австралийских долларов и в ту стоимость не всегда входит интимная близость. Несмотря на факт отсутствия "обязательного сближения" Джесс тщательно скрывает от семьи свою профессию. А с репортерами и журналистами она соглашается говорить только на условиях анонимности. По словам девушки, большая часть заработка уходит на то, чтобы обновлять свой гардероб дизайнерскими нарядами и поддерживать внешность в салонах красоты.
Клиентура Джесс — богатые мужчины-бизнесмены, юристы. Как правило, работники среднего звена попросту не могут себе позволить "элитку" (так называют девушек из эскорта).
Для Джесс обычный заработок — от 10 тысяч до 25 тысяч долларов в неделю. Все зависит от условий и продолжительности бронирования. ​Нередко девушке назначают встречи женатые мужчины. Но, как правило, они лишь просят провести с ними время на мероприятиях или сходить в ресторан. По словам девушки, мужчины сами признаются, что им нравится проводить время с обворожительной красоткой и это помогает чувствовать себя увереннее.
Хотя услуги эскорта анонимны, бывало, что жены клиентов узнавали о связи с Джесс и заявлялись к ней с угрозами. Однако девушка говорит, что не собирается оставлять карьеру и будет заниматься этим делом, пока позволит молодость.
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