Что такое арт-терапия

Красота спасет мир — это известно всем. Но знаете ли вы, что красота в буквальном смысле лечит? Душу и тело. Не так давно появился новый метод в психологии — арт-терапия. Его уже многие взяли на вооружение, ведь это эффективно, безопасно и конечно же интересно! Слово нашему эксперту.

Ирина ВАСИЛЬЧИКОВА, арт-коуч, Мастер-Учитель Рейки, практик Тета-хилинга:

Я не рисовала, наверное, со школы. Но арт-терапевтические техники оказались на удивление простыми и очень увлекательными. И ощущение, что ты здесь и сейчас творишь свою реальность, захватывает полностью.

Этот термин появился в 1938 году. Его начал использовать британский врач и художник Адриан Хилл. Он работал в специальных госпиталях с туберкулезными больными как арт-педагог. Он обратил внимание, что занятия творчеством помогают больным легче и быстрее выздоравливать, а пациенты отвлекаются от своих проблем и переживаний. В Военном музее в Лондоне есть его работы, Адриан рисовал даже на войне. «Искусство против болезней» — эту книгу он написал на основе своего опыта работы с больными.

Примерно в это же время психолог Маргарет Наумбург в США стала употреблять этот термин. Она была одной из первых, кто определил арт-терапию как особую форму психотерапии. Когда черный — не цвет депрессии

Задача «сделать красиво» в арт-терапии не ставится. Нужно сделать так, как получается, и, главное, свободно, от души. Ведь дело в самовыражении посредством искусства. Тут нет правильного или неправильного — клиент делает так, как ему нравится. А если результат не очень устраивает, стоит спросить: что хочется изменить? Если у клиента художественное образование и он все же старается сделать «красиво», можно попросить его рисовать левой рукой. Тут важно, какой цвет человек выбирает, как располагает рисунок, есть ли мелкие детали, штрихи — или крупные мазки преобладают…

Все, что мы знали про характеристики цвета, тут лучше забыть. Черный — мрак и депрессия? А вот не факт. Этот цвет может оказаться очень ресурсным для человека. Мне рассказывали историю про девочку, которая часто выбирала черный, потому что ее бабушка была матушкой, женой священника, и все время ходила в черном. И черный ассоциировался с любимой бабушкой, а не с депрессией. Лучше спросить, почему человек нарисовал тот или иной сюжет, почему выбрал этот цвет, а не другой. Танцуем

Мне очень понравилась танцевальная терапия. У многих из нас сидячая работа, что не идет на пользу организму. Выделите для себя полчаса, найдите ритмичную инструментальную музыку. Мне понравились шаманские барабаны. Лучше, если вам никто не будет мешать. Закройте глаза и двигайтесь так, как хочет ваше тело. Не надо оценивать, плохо или хорошо — вы не на конкурсе, тут все правильно. Сначала двигайте в такт музыке только кистями рук. Потом подключайте все руки. Попробуйте двигать только шеей, потом — только головой. Но не нужно резких, тем более вращательных движений головой. Сегодня врачи говорят, что это неполезно. Почувствуйте, как расслабляются мышцы, как уходит усталость и каждая клеточка вашего тела оживает. Трудно подключить воротниковую зону? Двигайте еще и лопатками.

Со временем вы заметите, что двигаетесь в своем, внутреннем ритме, хоть и стараетесь соблюдать музыкальный ритм. Проработали шею? Теперь переходите к верхней части туловища, потом танцуйте только животом. Вспомните восточных красавиц! Для женщин будет очень полезно танцевать, задействуя только бедра, это освободит их от мышечных зажимов. Почувствуйте, как уходят напряжение, тревоги, усталость. Ведь главный центр женской силы, чакра Свадхистана, находится именно здесь, в животе, на два пальца ниже пупка.

Потом танцуйте, задействуя только ноги. Вспомнили ирландскую джигу? И в заключение танцуйте только стопами. Покрутите ими во все стороны, покачайтесь с пятки на носок и с носка на пятку. Это и улучшит кровообращение, и разгонит лимфу.

Каждый этап — 3–5 минут. Когда закончите танцевать и откроете глаза, вы почувствуете разницу «до» и «после»! Чем же она хороша

Можно сказать, что во время сеансов пациенты получают важное послание от собственного подсознания, через метафору могут взглянуть на проблему, а это уже не так травматично. Методика не имеет противопоказаний и ограничений. Она применяется почти всеми направлениями психотерапии, в коучинге, педагогике, социальной работе и даже бизнесе. Арт-терапия любому человеку дает возможность выразить свой внутренний мир через творчество.

Арт-терапия помогает развить в человеке творческое мышление и целостность его личности, а также через творчество позволяет обнаружить личностные смыслы. Очень хорошо работает и при диагностике, и при терапии. Нельзя забывать, что подсознание разговаривает с нами через изображение, через символы. Мы уже знаем ответы на свои вопросы, надо только получить к ним доступ.

В отличие от метафорических ассоциативных карт ( МАК ), где используются готовые сюжеты, рисуя свой образ, создавая свой коллаж, арт-бук, клиент соединяет сознание и подсознание и получает ответ. То же можно сказать про мандалы: лучше создать свою, а не раскрашивать готовую. Раскраска может быть отличным антистрессом, но для арт-терапии всегда лучше авторский рисунок.

А если не вдаваться в теорию, ведь это так здорово — взять снова краски и почувствовать себя ребенком, создавая свой мир. Вспомните детский стишок: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить». И проблем как не бывало.

Справка Классическая арт-терапия включает в себя только визуальные виды творчества: живопись, графику, фотографию, рисование и лепку. Сюда же можно отнести создание мандал и метафорические карты. Но у современной арт-терапии больше методик. Сюда можно отнести сказкотерапию, танец, пение, лепку, песочную терапию, работу с тканью. Все они по-своему будут работать, и цель у всех одна: убрать негатив и создать новую, позитивную реальность.

Кстати

Техники арт-терапии отлично подходят для излишне рациональных, контролирующих людей и для тех, кому мало только поговорить.