Одиночество: все включено, даже болезни

Бывают минуты, когда я хочу остаться в полном одиночестве. Чтобы никто не ныл под дверью «ма-а-а-а-м!», не торопил. Не дышал над ухом в ожидании, когда освободится сотовый, потому что только там можно посмотреть новую серию про желейного медвежонка Валеру. Да, вот прям так, чтобы вокруг вообще был вакуум!.. А вы меня осуждаете?

По натуре я человек общительный и отходчивый, обожающий своих детей и людей в принципе. Но когда вокруг всё включено: телевидение, интернет, звуки и голоса на улицах-магазинах-автобусах-работах-домах, однажды невыносимо хочется найти тишину и…себя.

В такие моменты я завидую сестре, которая может запросто уехать в охотничью избушку на несколько дней. Одна. Чтобы опупеть там от оглушительного отсутствия звуков цивилизации. Или вести ночное домохозяйство, потому что пока все спят, создается иллюзия пустой квартиры…

Оказаться в полной изоляции от общества можно сейчас, причём не только благодаря туру на необитаемый остров. Совершенно отрезанными от мира часто становятся жители мегаполисов, обитатели гигантских спальных районов, где соседей и не знают, и не видят…

В британском королевстве оказалась настолько большой доля людей, лишённых простого общения, что в парламенте выбрали министра по одиночеству. На эту печальную реальность современной жизни указала министр Тереза Мэй и она же взялась найти рецепт спасения.

Но разве только для англичан актуальна эта проблема? ЖИВУ ОДИН — НИКТО НЕ МЕШАЕТ…

Когда речь заходит об одиночестве, первое, что приходит на ум — старики. Действительно, в каждом обществе есть дома престарелых. Постояльцам сочувствуешь, ведь никто не застрахован остаться на склоне лет без поддержки родных. Другая крайность — анекдотическая. Куча родственников окружают, а пить-то не хочется…

В общем, не угадаешь — рядом не окажется ни одной души, с которой ты захочешь поговорить напоследок, по воле обстоятельств. Или к тому времени станешь закоренелым интровертом и социопатом, за которым ухаживает домашний робот.

Моя дочь хочет стать писателем, жить уединенно, без родственников, чтобы ничто не отвлекало от творчества. У меня ежедневное общение в реальности и виртуале вызывает желание отделаться от всех и провести отпуск на какой-нибудь далекой от Земли планете… МОЛОДЁЖЬ НЕ ТОРОПИТСЯ В ЗАГСЫ

Верным рецептом от одиночества всегда была любовь. Обычная или неземная, но такая, чтобы умереть в один день, оставив многочисленному потомству очаг, гнездо, род.

А что сейчас? Прошли времена, когда девочки поголовно мечтали о фате и белоснежном свадебном платье. Сама роль женщины как хранительницы очага и матери отошла на дальний план. Нынче леди норовят сделать карьеру, готовы пахать и зарабатывать больше мужчины, а место у детской люльки вполне может занять няня или отец ребенка.

Россияне обоих полов всё с меньшей охотой собираются под венец, пишут «Известия» . По данным Росстата, практически 40 процентов ячеек общества в загс за госблагословением не обратились. Гражданский брак стал нормой, никто не порицает рождение бастардов. Как в Западной Европе, практикуется сожительство, мол, чтобы притереться друг с другом до штампа в паспорте. Среди моих знакомых таких семей — четыре: с ипотеками, кредитами за машину и детьми.

Дошло до того, что Госдуме предложили считать такие отношения фактически брачными и приравнивать к официальному браку. Живёте вместе пять лет, есть свидетели, готовые подтвердить совместно ведомое хозяйство — значит, и на вас распространяются права и обязанности супругов, предусмотренные гражданским и семейным законодательством. В том числе и на совместно нажитое имущество, приводит ТАСС позицию автора законопроекта сенатора Антона Белякова

ЛИЧНЫЙ АПОКАЛИПСИС Впрочем, у инициативы есть опытный противник. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против вмешательства в дела взрослых людей. Популярная телеведущая, не раз выслушивавшая рассказы о удивительных переплетениях человеческих судеб, считает: вступление в брак — дело добровольное. А потому, приравнивать и автоматически считать сожительство браком — совершенно лишняя инициатива. Сами разберутся.

В принципе, какая разница, расписаны люди или нет, если их это устраивает, им комфортно, вселенская тоска не гложет…

Ещё Аристотель назвал одиночество опасным для организма «общественного животного». Медики согласны: у людей, чувствующих себя покинутыми, велика вероятность развития самых разных хронических заболеваний, поскольку защитные барьеры ослабевают. А еще говорят, боль от одиночества в буквальном смысле разбивает сердце — повышается артериальное давление, что приводит к проблемам с «мотором».

Психологи утверждают, что одиночество — замкнутый круг. Когда изоляция подпитывает всё возрастающее ощущение угрозы, от чего еще сильнее хочется спрятаться ото всех… Вот тут наступает время встрепенуться и хорошо подумать. Действительно ли хочется освободиться от всех обязанностей, не оглядываться на чужие ожидания?

Вспомните голливудские сюжеты апокалипсисов. Герой остается один. Сражается против монстров и тараканов в собственном воспаленном воображении. И без устали ищет себе подобных…

Может предложить новому английскому министру устраивать подопечным виртуальные квесты, где они потеряют всё и вся, окажутся на время островным или космическим Робинзоном? После пережитой безысходности, наверняка, они начнут ценить общение даже с бомжами, а самые противные соседи станут вместо родни.

…Когда меня оглушает окружение, я пытаюсь спасаться старыми методами. Оставляю мишуру за порогом. Сажусь послушать детей или поиграть в настольные игры. Поднимаю семейство прогуляться, наслаждаясь хрустом снежинок. И — новое правило: встречаясь с друзьями никаких гаджетов, только глаза в глаза.