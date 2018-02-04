7 ароматов, которые улучшат качество жизни

Есть запахи, которые благотворно влияют на психику человека. Они имеют расслабляющее либо тонизирующее действие, благодаря своим химическим свойствам. Каждый человек может использовать знания об ароматах, чтобы наполнять свою жизнь позитивными эмоциями. Перечная мята

Ученые доказали, что спустя 10 дней после приема воды с мятным раствором, у спортсменов существенно повышается выносливость на беговой дорожке. С помощью мяты можно улучшить память и способность к усвоению новой информации. По данным научного исследования, вдыхание мяты способствует узнаванию, быстрому решению заданий и запоминанию.

Перед занятиями можно капнуть себе на запястье 2-3 капли эссенции. При появлении усталости, рекомендуется жевать мятную резинку. Лаванда

Лаванда имеет успокоительный эффект на нервную систему человека. Исследование английских ученых показывает, что если человек вдыхает лавандовый аромат перед сном, то он лучше спит и меньше просыпается на протяжении ночи.

Чтобы полноценно отдыхать, можно налить в миску 200 г горячей воды и добавить туда десять капель лавандового эфирного масла. Нужно поставить стакан возле кровати или одну минуту вдыхать аромат. Корица

Если распылить корицу в помещении, у людей улучшится реакция и пройдет плохое настроение. В научном журнале были опубликованы данные о составляющих корицы, которые борются с болезнью Альцгеймера.

Данные соединения отличаются способностью предупреждать формирование фибрилляных соединений в мозговых клетках, что характерно для болезни Альцгеймера. Добавлять корицу можно в кофе, либо купить украшение на машину с ее ароматом. Жасмин

Именно жасмин дает здоровый и крепкий сон. Ученые утверждают, что аромат жасмина в воздухе способствует расслаблению и успокоению нервной системы. Перед сном можно выпить жасминовый чай или зажечь аромапалочку. Розмарин

Этот аромат настраивает человека на планируемые задачи, улучшая концентрацию. Мозг более быстро и точно решает задачи, не отвлекаясь на внешние раздражители. Розмарин известен как кулинарная добавка. Его добавляют в мясные блюда. Если делать это регулярно, это благоприятно скажется на работе мозга. Запах цитрусовых

Благодаря этому аромату у человека снижается стресс. Ученые из Бразилии доказали, что люди, которые нюхали апельсиновое масло непосредственно перед тяжелыми тестами, впоследствии показывали незначительное беспокойство.

Чтобы привести свою нервную систему в порядок, можно периодически очищать апельсин или лимон и раскладывать корки возле компьютера или своего рабочего места. Также полезно пользоваться гелем для душа с ароматом цитрусовых. Запах чистящих средств

Научное исследование показало, что запах чистого помещения вызывает у людей позитивные эмоции и делает их более великодушными. Испытуемые, которые проводили некоторое время в чистой комнате, проявляли большую заинтересованность в благотворительности и помощи людям в разных ситуациях. Если хотите быть добрее — проводите регулярные уборки помещения, используя чистящие средства.