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Комплекс Электры: все ли девочки проходят через это
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Комплекс Электры: все ли девочки проходят через это 

Умная 4 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Комплекс Электры — это женский вариант Эдипова комплекса; впервые термин был предложен Карлом Густавом Юнгом, учеником знаменитого Зигмунда Фрейда.
По легенде, дочь микенского царя Агамемнона была чрезвычайно привязана к своему отцу. Считая свою мать Клитемнестру и ее любовника Эгисфа прямыми виновниками его смерти, Электра склонила своего брата Ореста к убийству их обоих.

Электра-ребенок

Согласно фрейдовской теории психоанализа, комплекс Электры у девочки появляется в достаточно раннем возрасте — около 4–5 лет. Ранее малышка обычно в равной степени привязана к обоим родителям, но в этот период она начинает испытывать неосознанное влечение к своему отцу, не отходит от него буквально ни на шаг, демонстрируя внимание и заботу. По Фрейду, это происходит от того, что примерно в это время девочка обнаруживает разницу в строении мужских и женских половых органов. Она испытывает нечто вроде зависти, постепенно переходящей в подсознательное половое влечение к отцу. Одновременно возникает и чувство вражды по отношению к матери, так именно в ней девочка видит виновницу собственного «несовершенства». В том случае, если комплекс успешно преодолен, связь с матерью вновь налаживается, а из отношений с отцом уходит прежняя страстность, заменяющаяся доверием и дружбой.
Современные психологи относятся к этой теории с осторожностью, поскольку считают сексуальную подоплеку формирования комплекса Электры неубедительной. Девочки позже мальчиков осознают свои вторичные половые признаки и меньше обращают на них внимание. Проявления сексуальности могут скорее напугать девочку, чем вызвать у нее навязчивые положительные эмоции. Поэтому в последнее время появилась несколько другая трактовка комплекса Электры. Девочка, без сомнения, соперничает с матерью за любовь отца, но только в том случае, если она чувствует себя бесконечно одинокой, и единственный близкий ей человек — это отец.

Электра-женщина

В психологии женщины комплекс Электры считается одной из нормальных стадий психоэмоционального развития. Но если по тем или иным причинам справиться с ним в детском возрасте не удалось, он может оказать серьезное отрицательное влияние на взрослую жизнь женщины.
Девушка или женщина с комплексом Электры словно осталась в подростковом возрасте, и неважно, сколько ей лет на самом деле. Из-за нерешенных проблем с отцом она не может строить нормальные отношения с мужичинам, часто не способна найти свое место в жизни. При этом во всех проблемах Электра обвиняет свою мать и подсознательно ждет чудесного спасения. Женщины с комплексом выглядят вполне уверенными в себе, любят конкурировать с мужчинами и часто даже выбирают мужские профессии. Но за этой уверенностью скрывается маленькая девочка, которая ждет, что придет кто-то похожий на папу и за нее справится со всеми неприятностями.
Такие женщины относительно поздно выходят замуж или становятся старыми девами, объясняя это тем, что достойного мужчины для нее просто не существует. Очень часто брак заключается с партнером намного старше по возрасту. В таком муже женщина видит отца, их отношения развиваются по принципу родитель-ребенок и в какой-то степени для женщины с комплексом Электры это идеальное развитие событий.

Группа риска

Но каждая ли девочка в обязательно порядке проходит через комплекс Электры? Психологи утверждают, что нет.
Во-первых, в группу риска входят девочки с «наследственным комплексом» — если мать идеализирует своего отца, то велик шанс того, что и дочка пойдет по ее стопам.
Во-вторых, комплекс часто развивается на фоне развода родителей. Дочка остается с матерью, встречается с отцом от случая к случаю. Эти встречи, как правило, носят характер праздника, девочка получает от них только положительные эмоции. А в совместной жизни с матерью могут возникать какие-то бытовые проблемы (последняя может и поругать, и не купить какую-то понравившуюся вещь) — и в сравнении с ней отец выглядит идеально.
В-третьих, в группу входят девочки, очень похожие внешне на отца. Ребенок начинает чувствовать себя с ним практически единым целым — прекрасная база для развития комплекса.
В-четвертых, формирование комплекса происходит у тех девочек, родители которых мечтали о сыне. Дочь пытается заменить его для отца, пытается выстроить как можно близкие и теплые отношения.
В-пятых, этот происходит, если в семье жесткая и доминирующая мать, постоянно унижающая отца. Дочка старается одарить отца теплом, которое он не получает от жены, и подсознательно берет на себя ее роль.
По утверждению специалистов, в семьях, где складываются гармоничные отношения между супругами, между детьми и родителями риск формирования у ребенка комплекса Электры крайне низок.
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