Почему вы вечно бросаете дела на полпути

Неоконченный институт, просроченный абонемент в фитнес-клуб, где ты была один раз, брошенные курсы английского, недоделанный ремонт на балконе… Почему, несмотря на угрызения совести, вы не можете ничего довести до конца? Разбираемся вместе с экспертом.

Анастасия Зубкова, специалист «Центра кризисной психологии Галины Зубковой », практикующий психолог, сексолог:

Назовем вещи своими именами

А, может, и ну его? Все же и так шло отлично? Зачем этот китайский язык, танцы и занятия со стилистом? Все это требует времени, сил, денег, так что, может, отложить все это на потом, когда и энергии, и финансов прибавится? Звучит заманчиво, только загвоздка в том, что новые увлечения, интересы и завоевания — пропуск в ту чудесную реальность, где больше сил и денег. Отказываясь от планов сейчас, вы собственными руками лишаете себя возможности сделать шаг на следующий уровень. Новые завоевания прокачивают вас как персонажа — скилы самоуважения, коммуникативных навыков, полезных связей, общественной значимости непременно повышаются — вслед за накоплением знаний, умений и сменой социального статуса (согласитесь, между вечным студентом и человеком с высшим образованием пропасть). И не то чтобы вы не понимали, чего лишаете себя, следуя такой модели поведения. Так в чем же дело?

Чего вы боитесь?

Вот вы нашли увлечение, жизнь заиграла яркими красками, а интерес к хобби пока высок. Вы летаете на крыльях, с гордостью рассказывеает друзьям и знакомым о своих достижениях и строитее планы. Но через пару месяце отмечает, что увлечение не приносит больше той радости. Интерес стремительно падает. На смену радостному ожиданию приходит томительное желание спрятаться и все отменить. Растет тревожность, вы подавляешь негативные эмоции — страх, отвращение, гнев. И тоскливо ожидаете чего-то плохого, неприятного. Выходит, новые горизонты, свершения, новый уровень комфорта и самоуважения пугают вас? Вы получаете конкретный сигнал об опасности и ждете от хороших перемен чего-то плохого? Но как эта абсурдная цепочка поселилась в голове?

Сбой в системе

Наше поведение — результат проанализированного опыта. Простейшие логические цепочки выглядят примерно так: сунешь руку в огонь — будет горячо, появится ожог, следовательно, не надо совать руку в огонь. По мере взросления эти логические цепочки становятся сложнее, в них добавляются элементы, и выводы «следовательно» порой получаются противоречивыми. В цепочку «сунешь руку в огонь — будет больно и появится ожог» может добавиться элемент «мама увидит ожог, забеспокоится, будет заботиться и весь вечер держать тебя на руках». Так вывод меняется от «не надо совать руку в огонь, потому что будет больно» до абсурдного «надо совать руку в огонь, потому что мама проявит много внимания». Это похоже на системный сбой в программе: порой психика принимает деструктивные действия за действия, приносящие выгоду. Такой сбой мешает расширять границы и действовать в своих интересах, посылая сигнал об опасности. Давайте попробуем перечислить, что за негативные убеждения лежат на пути развития. Как правило, их два.

"Я недостаточно хороша для лучшей жизни"

К этой категории ограничивающих негативных установок относятся все эти «такое платье — для стройных и ухоженных, а не для меня», «математика не мое, мама с детства это заметила», «этот институт только для детей богатеньких» и «в адвокаты идут одни злодеи». В недрах вашей семьи угнездилась идея, что ее представители недостаточно хороши для определенного уровня жизни, что, достигнув этого уровня, вы попадете под репрессивные меры. И с детства родственники защищали вас от успеха, сами не понимая зачем. Но просто оглянитесь — и осознайте, что сейчас эти охранные мантры не работают. Когда-то они защищали твоих предков. Теперь они вас ограничивают. Вы в безопасности. Вам можно двигаться вперед и раздвигать рамки. Впереди множество свершений. Вы созданы для лучшей жизни.

"Успешную меня отвергнут"

Это сложная система, которую усваивает маленький ребенок, когда его отвергают из-за успешности. Мама купила дочери светящиеся кроссовки, а ее лучшая подруга устроила истерику, — на следующий день девочка отказывается надевать то, о чем мечтала, что выпрашивала неделями. Лишение любви, общения, отвержение — это больно. Чтобы избежать боли, ребенок попытается не выделяться, не провоцировать такие ситуации. Он будет сознательно отказываться от успеха. Но стоп: эти гипотетические, отвергающие тебя по причине твоих завоеваний люди — кто они? Действительно ли они дарили вам любовь, пока вы оставались бедной сироткой? Или самоутверждались за ваш счет? Так ли они важны для вас? Может, их отсутствие в жизни еще один приз за достижения? А на их место придут новые люди, которые порадуются вместе с вами? Приятная мысль, несущая освобождение, не правда ли? Пусть она откроет вам дверь к победам. Смело шагайте туда.