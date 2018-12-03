Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: вы оптимист или пессимист? 

Рамблер 3 декабря 2018
Фото: pixabay.com
Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Почему некоторым людям свойственно ждать неприятностей, а другие верят в лучшее и живут легко? Трезво оценивать ситуацию, восторгаться прекрасными переменами или ворчать по любому поводу?
Научные исследования показывают, что оптимизм способствует укреплению здоровья, а именно:
  • мешает возникновению состояния выученной беспомощности, а, следовательно, поддерживает в постоянной готовности иммунитет;
  • способствует ведению здорового образа жизни и своевременному обращению к врачу;
  • оптимистам легче устанавливать и поддерживать дружеские отношения, а наличие социальной поддержки — одно из условий сохранения хорошего здоровья.
Получается, оптимистом быть однозначно выгоднее и приятнее. Но давайте сначала узнаем, на какой стороне вы сейчас?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прошу совета: не могу перестать следить за бывшим
10 вдохновляющих бьюти-новинок декабря
Тест: кого вы выводите из себя?1
Какому мужчине не обойтись без сильной женщины
Наука отношений: как найти идеальную половинку
Видео
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
00:15
Чем полезно сливочное масло
Еда
02:23
Звезда «Пятидесяти оттенков» вышла в свет без белья
Звёзды
01:35
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Звёзды
04:30
Звездные мужчины, покорившие женщин не красотой
Красота Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
11:34
Дорогущая еда, которую продают лишь в Японии
Еда
11:02
Самые красивые российские певицы
Звёзды Красота
00:55
Бузова выставила откровенное фото из душа
Звёзды
04:59
Любимые женщины Никиты Михалкова
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение