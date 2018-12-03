Тест: вы оптимист или пессимист?

Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Почему некоторым людям свойственно ждать неприятностей, а другие верят в лучшее и живут легко? Трезво оценивать ситуацию, восторгаться прекрасными переменами или ворчать по любому поводу?

мешает возникновению состояния выученной беспомощности, а, следовательно, поддерживает в постоянной готовности иммунитет;

способствует ведению здорового образа жизни и своевременному обращению к врачу;

оптимистам легче устанавливать и поддерживать дружеские отношения, а наличие социальной поддержки — одно из условий сохранения хорошего здоровья. Научные исследования показывают, что оптимизм способствует укреплению здоровья, а именно:

Получается, оптимистом быть однозначно выгоднее и приятнее. Но давайте сначала узнаем, на какой стороне вы сейчас?