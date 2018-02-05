Почему женщины все чаще убивают себя и детей

В Череповце чуть было не произошла очередная трагедия: женщина пыталась выпрыгнуть с балкона 9 этажа вместе с ребенком. Местные жители обратились в полицию, в результате чего обоих удалось спасти. При этом выяснилось, что мать была не только пьяна, но и страдала от психического расстройства.

По факту случившегося женщине грозит штраф до тысячи рублей — за появление на публике в нетрезвом виде, а также штраф до тысячи рублей — за «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Итого — максимум две тысячи рублей мать заплатит за то, что пыталась убить себя и своего ребенка.

Массовые самоубийства матерей с детьми

Между тем о совместных случаях самоубийств, когда матери решают уйти в мир иной вместе со своими детьми, слышно все чаще. Всего две недели назад мир содрогнулся от чудовищного известия: молодая блоггер убила двоих своих малышей, после чего сама свела счеты с жизнью. Ни родственники женщины, ни муж, ни подписчики так и не поняли, что послужило причиной того, что 34-летняя Кристина Трэдвей решилась на такой страшный поступок: все окружающие считали ее любящей матерью.

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Примерно в то же время 31-летняя жительница Индианы тоже попыталась убить себя ножевым ранением в шею, после того, как избавилась от двоих детей. Еще чуть ранее аналогичная история случилась с москвичкой, которая лишила жизни себя и сына. На тот момент таблоиды еще не забыли историю, как юная одесситка задушила подушкой 4-месячную дочь, после чего убила и себя. И числу таких историй нет конца.

Что за этим стоит?

Матерей, решившихся на чудовищный поступок, традиционно общество осуждает, потому что понять это, конечно, невозможно. Между тем неумолимая статистика гласит, что больше половины этих матерей страдают от психических расстройств, почти 20% из них — от алкоголизма, 20% — родили в течение года или и вовсе были беременны на момент ухода из жизни, 25% — не смогли справиться с ухудшившимися условиями после развода, ухода или смерти супруга; примерно столько же тяжело переживали одиночество. Среди прочих причин — ссоры с мужем, безработица, отсутствие жилищных условий, трудности с законом и насилие в семье. В некоторых случаях все эти проблемы ложились на плечи матерей одновременно.

Помощи этим женщинам обычно ждать неоткуда: волонтерских ресурсов на всех не хватает, а подруги/сестры/матери/другие члены семьи, если таковые и имеются, не всегда могут оказать профессиональную помощь и вовремя понять, что человек рядом находится на грани.

А судьи кто? И помощь где?

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Между тем случаев, когда матерей бросают в сложной ситуации, довольно много, даже в условиях, когда те имеют законное право рассчитывать на помощь. Так, в январе лишили пособия мать пятерых детей в Ульяновске, правда, женщине все компенсировали после того, как история дошла до СМИ. В Новосибирске до сих пор не могут получить маткапитал россияне, которые перебрались туда по программе переселения — прокуратура массово отзывает у них сертификаты, оставляя некоторые семьи, рассчитывавшие на ипотеку, проживать в чудовищных условиях.

Тем временем в Симферополе, не дожив до 22 лет, погибла на морозе беременная Татьяна Пименова . И ни о каком самоубийстве здесь речи не идет — девушку с высокой температурой оставили погибать медики, которые вывели ее из медучреждения за то, что у нее не было при себе необходимых документов и денег.

В эти выходные в схожей ситуации оказалась 21-летняя девушка из детдома — ее на восьмом месяце беременности отказались принимать в роддоме без регистрации. Елену спасло только то, что ее история случайно стала известна волонтерам — в ближайшее время девушку отправят в Дом матери и ребенка, правда, пока ее проблемы только обострились — из-за пребывания на холоде у девушки воспалились почки.

А в Новокузнецке мать троих детей грозится убить их за то, что соцслужбы отказываются ей предоставить место для проживания: сожитель женщины выгнал их всех на холод, а младшего и вовсе отказалась регистрировать в квартире его мать. Женщина утверждает, что ей нечего есть и обвиняет соцслужбы в бездействии.

И почти со всех сторон эти женщины, которые еще не дошли до точки, слышат: «Сама виновата», «Надо было думать прежде, чем рожать», «Не надо было связываться с козлом»… и т. п. Пока слышны такие крики, ситуация точно не изменится.