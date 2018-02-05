Сколько из того, что мы помним, никогда не было

Наверное, многим знакома ситуация: мы, казалось бы, до мельчайших подробностей вспоминаем о каком-то событии, и вдруг выясняется, что этого никогда не происходило! Речь идет о довольно распространенном феномене ложной памяти.

Эффект «дежа-вю»

Одна из разновидностей ложных воспоминаний связана с эффектом «дежа-вю». Порой человеку в совершенно новой для него ситуации кажется, что это уже когда-то с ним было, например, что они когда-то уже видели этот дом или встречали этого человека… По статистике, хотя бы раз в жизни подобное случалось с 97% населения земного шара. Сам термин «дежа-вю» был введен в конце XIX века французским психологом Эмилем Буараком, впервые употребившим его в своей книге «Психология будущего». По-французски это выражение означает «уже виденное». Позднее Зигмунд Фрейд попытался объяснить эффект «дежа-вю» как воспоминание о реальном опыте, который оказался травматичен и со временем был «загнан» в подсознание. Французский философ Анри Бергсон считал, что дежа-вю — это искаженное восприятие реальности: нам только кажется, что мы вспоминаем прошлое. Оказалось, что чем выше уровень образования и интеллекта, тем чаще проявляется эффект дежа-вю. Среди младших школьников он был зафиксирован только у 48%, а вот среди людей, имеющих научные степени — в 81% случаев. По-видимому, это объясняется тем, что у высокоинтеллектуальных людей мозг способен обрабатывать огромные объемы информации, что приводит к «сбоям». Не так давно группа исследователей из Массачусетского технологического университета пришла к заключению, что в «дежа-вю» повинна височная доля головного мозга — зубчатая извилина гиппокампа. Именно благодаря данному участку мозговой коры мы способны отличать прошлое от настоящего, а новые впечатления от уже виденного… Когда в наш мозг поступают визуальные образы, гиппокамп тут же сравнивает их с «базой данных»: было ли уже в нашей жизни нечто подобное, или это происходит впервые? Но из-за стресса, усталости или неблагоприятных внешних условий (когда нам слишком жарко, холодно, в атмосфере слишком высокое или низкое давление) этот механизм сбоит, и гиппокамп говорит нам: «Да, это уже было», хотя этого не было… Дежа-вю также может наблюдаться при депрессии, расстройствах центральной нервной системы и некоторых психических заболеваниях. Замечено, что у эпилептиков такое состояние часто предшествует припадкам. Оно может быть и признаком развивающейся опухоли мозга.

Еще в 70-е годы прошлого столетия в США была возбуждена масса судебных дел, связанных с насилием в семье. Люди «вспоминали», как в детстве подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны кого-то из родственников. Но расследование не подтвердило этих фактов. По-видимому, все «истцы» находились в некоем пограничном состоянии психики, в котором они нафантазировали себе вымышленные события, поверив, что это действительно с ними было… Многочисленные эксперименты показали, что между памятью и работой воображения нет особой разницы. Если человеку внушали под гипнозом, что с ним что-то происходило, или же просто настойчиво убеждали в этом, то он чаще всего начинал воспринимать вымысел как факт своей биографии. Это доказала команда британских психологов во главе с Джулией Шоу. Для эксперимента ученые отобрали 60 студентов-добровольцев, никогда ранее не совершавших правонарушений. Сначала исследователи попросили их родителей заполнить анкеты с вопросами об отрочестве отпрысков, а затем провели со студентами три интервью по сорок минут каждое, с интервалами в несколько дней. Во время интервью испытуемым рассказали о том, какие проступки те якобы совершали в подростковом возрасте. Речь шла о преступлениях разного масштаба, таких, как драка, воровство и даже вооруженное нападение. К моменту третьего интервью ученым настолько удавалось убедить добровольцев в том, что эти эпизоды в их жизни действительно имели место, что те сами начинали припоминать подробности «преступлений»… «Как показало наше исследование, очень легко создать у человека ложные воспоминания о преступлении, — прокомментировала Джулия Шоу. — Для этого достаточно подбросить ему несколько вымышленных деталей, на фоне реальных — и человек не просто поверит в свой проступок, но и расскажет о нем новые данные».

Как «перезаписать» память?