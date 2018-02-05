6 причин кардинально поменять свою жизнь

Мысль о смене сферы деятельности, может возникнуть в любом возрасте. Sobesednik.ru выяснил причины ее возникновения.

У окружающих ваше желание сделать крутой вираж наверняка вызовет недоумение, но для вас такое решение будет выстраданным.

Сердце требует кардинальных перемен в следующих случаях:

1. вас не устраивает уровень доходов, которого вы добились или можете добиться в нынешней сфере;

2. вы осознали, что занимаетесь нелюбимым делом, и хотите попробовать переквалифицироваться;

3. вы достигли потолка профессионального или карьерного роста;

4. вас настигло профессиональное выгорание (в этом случае, возможно, следует просто переждать, пока пройдет психологически трудный период);

5. большие нагрузки, испытав которые вы поняли, что согласны на меньший доход, но чтобы при этом чаще бывать дома и заниматься бытовыми вопросами, а не продолжать думать о работе;

6. вам предстоит переезд в ту местность, где ваша нынешняя профессия не востребована.

С чего начать?

Чтобы сделать процесс смены профессии максимально безболезненным для семьи, бюджета и карьеры, можно проводить его в несколько этапов.

1. Понять, чем хотите заниматься дальше, и изучить рынок, чтобы объективно оценить свои шансы.

2. Семинары в интернете, краткосрочные курсы — используйте любую возможность, чтобы постичь азы. Опыт потом наложится, но только в том случае, если у вас будут хотя бы минимальные знания.

3. Попытаться поработать в новой профессии. Здесь придется напрячься и постараться пройти «стажировку», не увольняясь с предыдущего места работы. Если совмещать невозможно, есть вариант потратить на «второй работе» свой отпуск.

4. Не обойтись без финансовой подушки безопасности. Вы должны быть уверены: даже в переходный период вам будет чем кормить семью.