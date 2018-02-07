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Медитация не снижает уровень агрессии
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Специалисты поставили под сомнение пользу медитации 

Вечерняя Москва 7 февраля 2018
Фото: Мир24
Психологи готовы к проведению дополнительных экспериментов.
Международная группа психологов заявляет, что медитация не понижает уровень стресса у человека.
Несмотря на это, у людей обостряется чувство сопереживания.
Результаты исследований 5 февраля публикует Scientific Reports.
В материале заверяется, что ряд авторов, ранее проводивших исследования об эффективности медитации, намеренно искажали выводы.
В последнем эксперименте было проведено свыше 20 исследований, показавших, что медитация увеличивает склонность к эмпатии и состраданию.
Кроме того, обнаружилось, что на уровень агрессии медитация не воздействует.
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