Правила шопинга: не становитесь жертвой распродаж

Психолог-психотерапевт и гипнолог Олеся Фоминых рассказывает, как избежать покупки ненужных вещей.

Составьте список необходимых покупок

По социологическим исследованиям, люди покупают примерно на сорок процентов меньше ненужных вещей, если у них заранее составлен список покупок. В голове мелькает мысль: «Я вернусь к этим прилавкам после того, как куплю нужное». Но чаще всего после покупки нужного к первым витринам уже не возвращаются. Платите только наличными

Использование кредитки может привести к тому, что вы не заметите, какую сумму в итоге потратили. В целях экономии берите с собой ограниченную сумму денег. Зная свой резерв, вы не станете бросаться на все подряд под воздействием зазывных слоганов и манящих ценников, а трезво взвесите, что вам важнее из всего ассортимента по акции. Приходите с мужчиной — он знает, как остановить

Как правило, распродажи ориентированы на женщин. Для них выкладывают товар определенным образом: на уровне глаз женщины среднего роста расположены самая призывная информация, освещение, цветовая гамма и т. д. Мужчины и в обычные дни не жалуют шопинг, а уж в периоды распродаж для них это и вовсе кара небесная. Сопровождая вас, они не дадут вам надолго задержаться в магазине. Обращайте внимание на качество вещи

Во время распродаж вещи примеряются гораздо интенсивнее, потому мелкие детали, будь то пуговки, молнии, пайетки, отрываются или ломаются. Еще до кассы можно увидеть эти минусы и просто выложить товар. Остановитесь перед кассой и проверьте содержимое корзины

В пылу шопинга вы наверняка наберете массу ненужных вещей и триумфально повезете их к кассе. Есть маленькая хитрость: оттяните время до оплаты покупки, уровень гормона в крови может снизиться, и вы уже совсем по-другому будете смотреть на свой выбор. Также рекомендуется, подходя к кассе, пересмотреть потенциальные предметы твоего гардероба. Второй взгляд всегда более трезвый и рациональный. Не соблазняйтесь на вещи не своего размера

Если вы покупаете с мыслями, что похудеете или, наоборот, поправитесь, то, как правило, эти вещи потом пылятся в шкафу, даже если они вам очень понравились в момент покупки. Также лучше отказаться от покупки вещей, которые не вписываются в гардероб или которые не с чем сочетать. Сфотографируйте ваш шкаф и носите фото в телефоне, сверяйте его с выбранными покупками — часто это помогает.