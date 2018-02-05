Ещё
Правила шопинга: не становитесь жертвой распродаж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правила шопинга: не становитесь жертвой распродаж 

WomanHit.ru 5 февраля 2018
Фото: PIXABAY.COM/RU
Психолог-психотерапевт и гипнолог Олеся Фоминых рассказывает, как избежать покупки ненужных вещей.

Составьте список необходимых покупок

По социологическим исследованиям, люди покупают примерно на сорок процентов меньше ненужных вещей, если у них заранее составлен список покупок. В голове мелькает мысль: «Я вернусь к этим прилавкам после того, как куплю нужное». Но чаще всего после покупки нужного к первым витринам уже не возвращаются.

Платите только наличными

Использование кредитки может привести к тому, что вы не заметите, какую сумму в итоге потратили. В целях экономии берите с собой ограниченную сумму денег. Зная свой резерв, вы не станете бросаться на все подряд под воздействием зазывных слоганов и манящих ценников, а трезво взвесите, что вам важнее из всего ассортимента по акции.

Приходите с мужчиной — он знает, как остановить

Как правило, распродажи ориентированы на женщин. Для них выкладывают товар определенным образом: на уровне глаз женщины среднего роста расположены самая призывная информация, освещение, цветовая гамма и т. д. Мужчины и в обычные дни не жалуют шопинг, а уж в периоды распродаж для них это и вовсе кара небесная. Сопровождая вас, они не дадут вам надолго задержаться в магазине.

Обращайте внимание на качество вещи

Во время распродаж вещи примеряются гораздо интенсивнее, потому мелкие детали, будь то пуговки, молнии, пайетки, отрываются или ломаются. Еще до кассы можно увидеть эти минусы и просто выложить товар.

Остановитесь перед кассой и проверьте содержимое корзины

В пылу шопинга вы наверняка наберете массу ненужных вещей и триумфально повезете их к кассе. Есть маленькая хитрость: оттяните время до оплаты покупки, уровень гормона в крови может снизиться, и вы уже совсем по-другому будете смотреть на свой выбор. Также рекомендуется, подходя к кассе, пересмотреть потенциальные предметы твоего гардероба. Второй взгляд всегда более трезвый и рациональный.

Не соблазняйтесь на вещи не своего размера

Если вы покупаете с мыслями, что похудеете или, наоборот, поправитесь, то, как правило, эти вещи потом пылятся в шкафу, даже если они вам очень понравились в момент покупки. Также лучше отказаться от покупки вещей, которые не вписываются в гардероб или которые не с чем сочетать. Сфотографируйте ваш шкаф и носите фото в телефоне, сверяйте его с выбранными покупками — часто это помогает.
WomanHit.ru: последние новости
На кого похожа дочь Виторгана Джоли не вынесла воссоединения Питта и Энистон Утяшева впервые показала фолловерам лицо двухлетней дочери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность29
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой24
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение