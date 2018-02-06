Как токсичная родня портит здоровье близких

Отношения с некоторыми родственниками негативно влияют на организм и психологическое здоровье человека. Результаты соответствующего исследования профессора кафедры социологии и антропологии израильского университета имени Абар-Илана Ширы Оффер и социолога Калифорнийского университета Клода Фишера опубликовал журнал American Sociological Review.

Ученые провели сетевое исследование, во время которого опросили 1100 респондентов. Участники назвали людей, с которыми они связаны теми или иными социальными связями, с кем откровенничают и кого попросили бы о помощи в сложной ситуации, а также тех, c кем считают отношения «сложными». Оказалось, что, как минимум, 15% «сложных» людей составляют родственники. Ситуацию усугубляет то, что разорвать этот круг общения и полностью прекратить отношения с этими людьми часто не позволяют нормы приличия. Социальные связи с людьми, которые изводят, контролируют, шантажируют, манипулируют, оказывают эмоциональное давление, исследователи называют «токсичными», а их последствия — вредными для здоровья.

Исследователи заявляют, что «Не так страшен черт, как его мама», и утверждают, что самыми трудными людьми на практике оказываются именно родственницы — сестры, матери, жены, тещи, свекрови. Не в силах разорвать отношения с близкими люди продолжают терпеть их манипуляции и активное участие в собственной жизни, даже тогда, когда о нем родню никто не просит.

«С женщинами-родственницами все непросто — это палка о двух концах. С одной стороны, это люди, от которых вы в наибольшей степени зависите, а с другой — именно они вас больше всего мучают», — объясняет профессор Клод Фишер.

С друзьями «сложные» отношения прослеживаются гораздо реже, потому что человек не ограничен в свободе самостоятельно выбирать свое окружение.

Ученые пришли к выводу, что на специфику «токсичных» отношений заметно влияет возрастной фактор — именно он расставляет «проблемных» родственниц по степени давления на респондентов. Так, чаще всего от подобных отношений страдают молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет. Для них «сложными» для общения оказываются сестры — 30%, жены — 27% и матери — 24%. У людей в возрасте от 50 до 70 лет этот список возглавляют матери — 29%, далее по степени давления идут жены и любовницы, а также отцы и соседи. Кроме того, с возрастом люди чаще жалуются на отношения с коллегами и знакомыми.

Российские эксперты уверяют, что эти тенденции справедливы и для российского общества. Все дело в том, что именно родственники чаще всего находятся в созависимых отношениях, которые приводят к психологическому и эмоциональному разрушению одного из участников, рассказала «МИР 24» психолог Лариса Суркова. Прекратить такие отношение россиянам не позволяет воспитание.

«Отношения, в которых присутствует любого рода насилие, слишком часто заканчиваются трагедией. Заметьте, что речь идет не только о физическом насилии. Психологическое насилие точно так же приводит к жертвам. Важно знать, что не может психически здоровый человек истязать другого ни в физическом, ни в эмоциональном плане. Если прессинг нарастает — это серьезная проблема.

Подобные варианты отношений часто вырастают из детства. В советское время было принято сохранять отношения во что бы то ни стало. Ценность семьи подменялась ценностью сохранения формального брака: «для детей», «для сохранения общественного положения». Люди мило улыбались друг другу на людях, устраивая дома филиал ада. При этом дети росли в страшнейшей атмосфере ненависти и вражды. Какое это оказало на них влияние? Какое угодно, никто не знает. Никто не знает еще и потому, что у нас в стране не принято обследовать эту часть своего здоровья — психическую.

Кажется, что обращение к психологу сделает тебя «недомужиком», «недочеловеком». Друзья скорее посоветуют пойти в бар и выпить, чтобы «расслабиться». При этом эмоциональное напряжение от такого метода только возрастет, давление на личность усилится. Человек думает — мне плохо, и я не могу с этим справиться, значит, я слабак.

За рубежом ситуация качнулась в другую сторону. Например, в США антидепрессанты стали настолько доступны, что люди их едят вместо витаминов. Негативные явления во многом гасятся, но и это вряд ли хорошо», — объяснила Суркова.

То, что именно женщины чаще всего являются причиной «токсичных» отношений, психолог объясняет «комплексом отличницы», который воспитывают в девочках с раннего детства. Именно из-за него женщины гораздо сильнее эмоционально вовлечены в дела семьи.

«Среди моих пациентов с «комплексом отличника» 99% — женщины. С детства девочек учат, что они кругом и всюду «должны». Они должны маме, брату, помогать, в школе, выглядеть, стремиться, соответствовать.

Чувство тотального долженствования легко сопрягается с чувством желания тотального контроля. Контроль при этом достигается любыми способами. В послевоенное время, когда мужчин в нашей стране было мало, мужчина был объявлен главной ценностью. Мужчину нужно было не только найти, но и удержать. Дети, головные боли, сердечные приступы, любые манипуляции — все шло в ход в этом бою.

При этом чувства девочек обесценивались — «стерпится, слюбится», а мальчику вообще было запрещено испытывать эмоции, потому что это «не по-мужски». Мужчины реже страдают «синдромом отличника». Чаще они выступают в роли жертвы или приходят к психологу с позицией «меня все достали!». Его действительно, все достали. Мать «включает» мигрень, потому что для нее это естественная «проверка» любви, а жена-отличница требует неукоснительного исполнения всех положенных дел, иначе мир, наверняка, разрушится», — добавляет психолог.

Если с партнером еще можно расстаться, то с сестрами, мамами и другими родственникам психологи советуют начать отстаивать свое мнение. Молчание и принятие в данном случае играют, отнюдь, не на руку.

«Нужно проявить волю и сесть за стол переговоров. Поблагодарите за мудрые советы, за все, вложенное в вас хорошее, за мудрость веков, за бесконечную поддержку и любовь, и скажите, что дальше вы как-нибудь сами. Манипулятор, конечно, не отпустит вас просто так. Так что, может быть, придется на недельку отключить телефон, чтобы истерика улеглась. Если вы желаете добра своим детям, вам все равно придется это сделать. Потому что общение с родней может превратиться в кошмар не только для вас, но и для вашего ребенка, если вы не будете тверды. Оплатите маме, бабушке, тетушке какой-нибудь медицинский абонемент. И пусть она общается со специалистами. Это, конечно, отвлекающий маневр, но он позволит вам без ругани и истерик начать жить своей жизнью. Важно понимать две вещи: пока вы не возьмете ситуацию в свои руки вы, не сможете на нее влиять, и второе — совсем не обязательно ругаться, чтобы отстоять свои права, будьте изобретательнее», — добавила Суркова.

Если родственники вами манипулируют, стоит начать вести дневник, в который необходимо записывать все случаи манипуляции. В дальнейшем именно наличие зафиксированных фактов поможет разрешить конфликты.

«Я рекомендую завести дневник. Часто ко мне приходят люди, которые подозревают, что ими манипулируют, но четких аргументов у них нет. Есть просто какие-то ощущения на уровне «после общения с этим человеком мне нехорошо». Заведите тетрадь и после каждого такого общения тщательно запишите, о чем вы разговаривали, что вас смутило, как проходила беседа, как вас встретили, о чем спрашивали, по какому сценарию разворачивалась встреча. Имея на руках такие записи, в случае, если манипуляция действительно есть, ее будет проще поймать. Важно понимать, что иногда манипулятор и сам не очень понимает, что и зачем он делает. У него просто есть какая-то поведенческая калька, которую он считает эффективной. Сводить все к эмоциям в попытке открыть ему глаза — бесполезно. Если вы убедились, что вами манипулируют, но твердо знаете, что это — скорее элемент привычки, нежели продуманная игра, разубедить человека продолжать можно, только используя факты», — посоветовала психолог.