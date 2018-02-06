Чем опасна привычка фотографировать на телефон

Ваша лента в «Фейсбуке» каждый день пополняется новыми снимками и видео. Вы фотографируете всё, что попадает в поле зрения, — осенние листья, котят и даже тарелки с едой. Привычка держать телефон наготове настолько прочно вошла в вашу жизнь, что, в спешке забыв о нём, вы чувствуете себя одиноким и несчастным? А может, у вас всё в порядке, но супруга или ребёнок не расстаются с телефоном ни на минуту, и вы чувствуете, как они отдаляются от вас? «ЛегкоПолезно» подскажет, что делать. Отчего возникает потребность снимать всё подряд

По мнению большинства психологов, желание непрерывно снимать всё сколько-нибудь интересное и тут же выкладывать это в социальных сетях чаще всего возникает у людей, в детском и подростковом возрасте обделённых родительским вниманием, почти никогда не слышавших в свой адрес слов одобрения и похвалы. Повзрослев, такие люди словно стараются восполнить дефицит признания, после каждой прогулки выкладывая на свою страницу десятки новых фотографий и напряжённо ожидая, под какой из них первыми появятся лайки и восторженные комментарии. Фото и видео у таких людей чаще всего продуманно красивы. Вряд ли пользователь соцсетей, особенно молодой, станет выкладывать снимок винегрета и тарелок с макаронами. А вот изысканное пирожное — целиком, в разрезе и у полуоткрытых губ — вполне способно украсить страницу «Инстаграма». Точно так же среди многочисленных селфи выбирают тот снимок, где выглядят наиболее привлекательно. Так человек целенаправленно занимается созданием своего образа, но не истинного, а улучшенного — или, если говорить начистоту, искусственного. Мало-помалу это превращается в самоцель. Человек перестаёт по-настоящему радоваться жизни — искренне восхищаться красотой опавших листьев, каплями росы, россыпью бисера сверкающими на паутине, грацией лебедя. Всё это становится лишь подходящим объектом для съёмки. Даже некогда горячо любимое хобби приносит только вторичное удовлетворение. Многие рукодельницы осваивают идеальную изнанку и вышивают по сложнейшим авторским схемам лишь затем, чтобы продемонстрировать менее продвинутым товаркам «высший пилотаж». По окончании фотосессии отработавшее своё произведение в лучшем случае отправляется кому-нибудь в подарок, а в худшем — забытое всеми, пылится в шкафу. Если, читая это, вы заметили, что и ваша жизнь (или жизнь ваших близких) становится всё более «виртуальной», настало время прислушаться к нашим советам. Навязчивое фотографирование: как избавиться от вредной привычки

Выкладывая новые фото каждые пару часов, вы рискуете добиться обратного эффекта. Всё хорошо в меру, а постоянный «спам» фотографиями вашей еды, ног, маникюра или руля машины вскоре вынудит людей отписаться от вас. Да и вы сами в погоне за красивым кадром перестанете воспринимать мир реалистично — он превратится для вас в декорации для фотосессии. Если вы чувствуете, что подсели на сьёмку бесконечных селфи, попробуйте доставать телефон пореже. Как преодолеть зависимость? Следуйте трём советам от «ЛегкоПолезно». Совет 1: переводите телефон в автономный режим

Разумеется, в наши дни только очень рассеянный и забывчивый человек отправляется на прогулку или встречу с друзьями без мобильного телефона. Если вы не относитесь к таковым, по крайней мере, переведите своё устройство в автономный режим. Так у вас не будет искушения делать бесконечные снимки и тут же выкладывать их в Сеть, появится возможность расслабиться и хорошо отдохнуть. Помните: тепло дружеского общения измеряется вовсе не количеством кадров. Совет 2: принцип «пяти чувств»

Перед тем, как сфотографировать красивый пейзаж, постарайтесь как можно полнее прочувствовать увиденное. Внимательно, вдумчиво разглядывайте кроны деревьев. Постарайтесь запомнить форму проплывающих облаков. Вдохните аромат прошлогодней листвы и острый, тревожный запах мороза. Коснитесь пальцами тонкой, покрытой хрупкими иглами инея ветки, проведите ладонью по шершавой коре. Не бойтесь показаться смешным — поймайте губами снежинку и попробуйте её на вкус. И — запоминайте! Тогда сделанное вами фото станет живым, осязаемым и по-настоящему бесценным. А может, и вовсе расхочется доставать телефон. Совет 3: учитесь рассказывать

Находясь в поездке по далёким странам, вы, конечно, немало времени уделили съёмкам местных достопримечательностей, экзотической кухни, необычных нарядов, флоры и фауны. Что ж, похвально! Но не спешите с сортировкой самых удавшихся кадров. Да и «Инстаграм» или ваш YouTube-канал потерпят, если вы не сразу осчастливите подписчиков съёмками забавного слонёнка. Соберите родных и друзей и расскажите о своей поездке, периодически показывая самые интересные фотографии и сопровождая их весёлыми, увлекательными комментариями — что предшествовало запечатлённому моменту, почему вы решили снять именно этот момент, что было после. Наверняка всё самое интересное осталось за кадром! Демонстрируя фотографии с грудами тропических фруктов, постарайтесь вспомнить и описать их вкус и аромат, не забыв присовокупить информацию о том, как их очищают, едят, и какой из них понравился вам больше всего. Живой рассказ получит эмоциональный отклик у всех собравшихся, а многим захочется посетить ту же страну, чтобы потом с таким же вкусом рассказывать о своём путешествии в кругу друзей и знакомых. И ещё одно. Перед тем, как выкладывать в соцсетях фото и видео, определитесь, для чего вам это нужно и чьего одобрения вы хотите добиться. Не старайтесь понравиться всем: это просто нереально. Не пытайтесь представить свою жизнь идеальной. Пусть сделанные вами кадры будут добрыми, умными и чуточку смешными — тогда они обязательно запомнятся!