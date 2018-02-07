Как встречаться с мужчиной, у которого есть дети

Ты у твоего любимого не одна… только сердце его занято не другой девушкой, а его детьми. Как вести себя, чтобы в нем нашлось место и для тебя? Рассказывает клинический психолог Лариса Суркова.

Выяснять, есть ли у мужчины дети, стоит в самом начале знакомства. Зачастую сильный пол не спешит раскрывать девушкам этот факт, не придавая значения новым отношениям. А потом женщина закатывает истерику: «Почему ты меня не предупредил?»

Если дети твоего любимого живут с ним, и его бывшая жена тоже с ним живет, стоит закончить роман. Если же его отпрыски живут отдельно, понаблюдай за любимым. Он не навещает их, не платит алименты? Не возлагай на него большие надежды. Вряд ли у вас получится выстроить что-то серьезное. И не думай, что уж ваших-то общих детей он точно будет любить. Посмотри на ситуацию трезвыми глазами — такая история может повториться, да и чаще всего повторяется. Если же он продолжает быть хорошим отцом, даже несмотря на то что дети живут с мамой, строить будущее с таким мужчиной возможно.

Если он живет отдельно от детей

Представь ситуацию. Выходной день, который ты надеялась провести вместе с любимым. Но он заявляет, что он «воскресный папа» и сегодня едет навещать детей. Часто девушки реагируют на это обидой и недовольством. И зря. Романтика и секс — это прекрасно, но если тебе хочется чего-то большего, если ты рассчитываешь выйти замуж за этого человека, поощряй любимого в его попытках быть хорошим отцом.

Если он готов брать тебя на совместные прогулки с детьми — это хороший сигнал! Значит, он тебе доверяет, относится к тебе серьезно. Помни: ты и его дети не конкуренты. Сейчас вы одинаково близкие для него люди. Запомни, как их зовут, даты рождения. Когда спрашиваешь, как его дети, лучше всего называть их по именам: «Как чувствует себя Сережа?», «Как поживает Даша?» Твой бойфренд обязательно это заметит и оценит.

Если он живет вместе с детьми

Если дети живут с отцом, будь к ним внимательной и терпеливой. Если им больше пяти лет, не нужно сюсюкать и заигрывать. Старайся поддерживать дружеские отношения. Поинтересуйся, какие у них увлечения, что им интересно, кто их друзья, как они проводят время. От того, как сложатся ваши отношения, во многом зависит и развитие твоего романа с мужчиной. Ведь дети действительно могут все испортить, и ты ничего не сделаешь: они для него всегда будут важнее. Постарайся не превращать их в твоих конкурентов. Будь дружелюбной. Если он рассказывает о детях, не перебивай. Сделай над собой усилие — но выслушай! Если он не успевает купить подарки детям на день рождения или Новый год — помоги. Это точно тебе зачтется.

Если ты уже вошла в семью, где мужчина и дети давно живут вместе, не пытайся сразу изображать из себя маму. Важно набраться терпения и наблюдать за реакцией детей. Они бывают очень открытыми, уже со второго дня знакомства готовыми называть тебя мамой, обнимать и целовать, а бывают те, кто держит дистанцию. Обратитесь с партнером к детскому психологу, потому что ситуации могут быть самые разные. Расставание с мамой — это всегда травма, но одно дело, когда мама умерла при родах, и ты встречаешь двухлетнего малыша, обделенного теплом и заботой. И совсем другое — четырнадцатилетний подросток при живой маме, причем настроенной к тебе враждебно.

Прежде чем принимать на себя какую-то роль, оцени обстановку, понаблюдай. И ни в коем случае не веди себя агрессивно — у тебя нет на это права.