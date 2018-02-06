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Почему совы в бизнесе успешнее жаворонков
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Почему совы в бизнесе успешнее жаворонков 

Нож 6 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Журнал Inc. подбадривает сов, угнетенных в обществе жаворонков: поздно ложиться — не так уж плохо. Эту особенность даже называют эволюционным преимуществом: наши предки не могли себе позволить поздно ложиться и жить не по графику, но мы-то можем.
В исследовании ученых из Лондонской школы экономики участвовали свыше 15 000 юношей и девушек: те из них, кто ложился поздно, справились с тестами на интеллект лучше ранних пташек.
В работе исследователей из Льежского университета в Бельгии говорится, что совы бодрее и продуктивнее жаворонков и сохраняют хорошую реакцию в течение дня (спустя 10,5 часов без сна).
У предпринимателей, которые привыкли поздно ложиться, два серьезных преимущества перед жаворонками, подчеркивает издание: во-первых, они лучше адаптируются к новому, во-вторых, у них более живой ум.
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