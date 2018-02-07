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Почему женщины добровольно становятся мужчинами
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Почему женщины добровольно становятся мужчинами 

Anews 7 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Она — мужчина"
Ни для кого не секрет, что в прошлом женщины подвергались жестокому ущемлению личности, практически не имели прав и зависели от мужчин.
Такие законы до сих пор действуют в некоторых государствах и женщинам приходится ухищряться, чтобы быть полноценной ячейкой общества.
Гражданки Албании выбрали для себя роль мужчин неслучайно, но обретение некой свободы досталось им благодаря жертве своим «я».
Женщины из Албании переодеваются в мужчин, копируют их привычки и поведение, а также именуют себя бурнешами, занимая полноценную мужскую роль в обществе.
Anews
Они по-прежнему остаются женщинами с биологической точки зрения, но из-за неких причин они выбрали для себя такую жизнь. Бурнеши появились в Албании несколько веков назад из-за особенностей жизни прошлого, но даже в современном мире у женщин есть причины становиться мужчинами.
Они предпочитают разговаривать с мужчинами, одеваться как последние, работать пастухами или даже дальнобойщиками. Кроме того, барышни привыкли брать себе новые мужские имена, что дает им ряд преимуществ. Исторически сложилось так, что некоторые семьи оставались без мужчины, и это было очень затруднительным из-за норм Кануна.
Anews
Гражданки Албании были лишены значительного количества прав, кажущихся вполне естественными в современном мире, например, права голоса, обретения профессии, покупки земли, ведение бизнеса, возможности зайти в некоторые заведения или носить часы и даже право на наследство — все это является запрещенным у женщин некоторых поселений Албании до сих пор. С давних пор женщины здесь считаются неким придатком к мужу, без которого они могли не выжить.
Здесь браки часто оговаривались и заключались непосредственно с рождения, а когда пара вырастает, девушку попросту забирают из дома к супругу, где она должна посвятить жизнь заботе о семье и домашним делам.
Многие семьи в прошлом оставались без главы семейства из-за традиции кровной мести, поэтому некоторые девушки принимали на себя роль представителей сильного пола. Они давали клятву перед 12 старейшинами, которую нельзя было отменить, а взамен на некую свободу они соглашались носить обет безбрачия и отказывались от возможности родить ребенка.
В итоге некоторые девушки стали пользоваться такой возможностью, чтобы отказать жениху в замужестве, протестовать против ущемления прав женщин или попросту обрести свободу даже взамен на возможность быть собой. Такая клятва оказалась в итоге единственной возможностью выживания для женщин в мире, где первенство удерживают мужчины.
Anews
В последние годы непосредственно на просторах Албании многие законы поддерживают права женщин на свободу, но в некоторых отдаленных горных районах все еще царит неравноправие и женщинам приходится выбирать путь бурнеши. Сейчас в стране насчитываются сотни таких женщин, но традиция переодевания в мужчину постепенно отпадает из-за новых законов, дающих женщинам право жизнь полноценно
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