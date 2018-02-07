10 привычек богатых людей, которые стоит перенять

Если вы продолжаете считать деньги до зарплаты и никак не можете накопить на свою мечту, подумайте, что вы делаете не так и почему до сих пор не можете справиться с этой рутиной. Возможно, все дело в ваших привычках, которые как раз и мешают вам разбогатеть. Рассказываем, чему стоит поучиться у богатых и успешных людей, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Ведут бюджет

Богатые люди привыкли контролировать, сколько денег к ним поступает и сколько (а главное — на что) они тратят. Именно ведение бюджета позволяет не спустить все средства в один момент и не разориться. Посмотрите, например, на тех людей, которые получили крупный выигрыш. Они не привыкли анализировать, куда уходят их средства, поэтому очень быстро спускали все до копейки и оставались ни с чем. Покупают лишь самое необходимое

Быть бережливым — не значит быть бедным. Успешные люди в большей степени радуются тому, как растет их банковский счет, а не количество новой одежды в шкафу. Нужно лишь правильно расставлять приоритеты и спросить себя, действительно ли вам нужны новые наряды или сотая пара обуви. Ищут выгоду

Успешные люди не покупают первую попавшуюся вещь, они изучают рынок, следят за акциями и выгодными предложениями. Именно поэтому у них всегда есть подушка безопасности на момент финансовых проблем, если вдруг они когда-нибудь наступят. Не стараются выглядеть дорого

Зачем пытаться произвести впечатление на кого-то и покупать дорогие вещи, да еще и в кредит? В итоге основная масса людей выглядит совершенно одинаково, тратя последние сбережения на модные гаджеты или брендовую одежду. Однако пытаясь пустить пыль в глаза, они упускают из вида действительно важные вещи, на которые можно было бы потратиться. Вкладывают деньги в ценные бумаги

Девиз богатых и успешных — «Деньги должны работать». И это правда! Если ваши кровно заработанные лежат мертвым грузом дома, то вы будете копить их еще очень долго. Для начала, если у вас пока нет «лишних» денег, начните откладывать небольшие суммы на депозит. Ведь чем сложнее потратить деньги, тем они надежнее. Да и всегда можно заработать дополнительные проценты и бонусы. Постепенно начните вкладывать во что-то более стоящее (коллекционное вино, драгоценности, антиквариат, например), но всегда оценивайте реальную ликвидность своих приобретений. Следят за своим здоровьем и внешним видом

Только здоровый человек может полностью отдаваться своему проекту и находить время на любимое дело, родных и друзей. Поэтому успешные люди в обязательном порядке посещают различных специалистов и врачей (в целях профилактики), а также не забывают о занятиях спортом и других увлечениях. Много путешествуют и развиваются

Богатые люди стараются не тратить свое время и деньги на неинтересные с их точки зрения занятия, но при этом они стараются летать в другие города и страны, чтобы набраться впечатлений и, возможно, вдохновиться на новые проекты. При этом они обязательно берут с собой в путешествие развивающие книги, посещают различные курсы, выставки и музеи и постоянно открывают для себя что-то новое. «Овощной» отдых на пляже по системе «все включено» не для них. Не тратят время на телевизор и пустые развлечения

Если вы привыкли, что в шесть часов вечера у вас заканчивается рабочий день, и вы тут же бежите домой, чтобы посмотреть свой любимый фильм или встретиться с друзьями, чтобы пропустить бокальчик-другой, тогда не ждите, что вы в скором времени разбогатеете. Успешные люди практически не смотрят телевизор и не отвлекаются на пустяки. Они знают цену своему времени, поэтому тратят его с умом. На те же книги по саморазвитию, которые помогут им стать еще лучше, например. Не торопятся выходить на пенсию

Действительно богатые люди не выходят рано на пенсию, они идут к своему успеху всю жизнь не для того, чтобы в один прекрасный момент остановиться и сказать: «Все, я корпел всю жизнь, а теперь я буду лишь тратить в свое удовольствие». Деньги не даются легко, поэтому трудиться приходится каждый день. Не приобретают недвижимость по цене самолета

Действительно, зачем тратиться на дом в элитном закрытом коттеджном поселке, где, кстати, инфраструктура не всегда идеальна, когда можно купить что-то удобное в престижном районе, но без всех этих надбавок за «люксовость и эксклюзив».

Главное — комфорт, а не следование модным тенденциям. К тому же если вы всерьез решились на расширение, но при этом дотягиваете до дорогого жилья лишь с ипотекой, подумайте о том, что вы вынуждены будете постоянно себе в чем-то отказывать, пока не погасите весь долг, да и переплатите в итоге очень большие проценты. Успешные люди так не поступают. Они знают цену недвижимости и умеют найти выгодное предложение.