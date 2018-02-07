Что делает женщину сильной

Хочет ли женщина быть на самом деле сильной? И что значит для нее быть таковой? Для одной, это образ жизни, для другой — немыслимое существование. Но, независимо от их желаний, есть в жизни каждой такие ключевые моменты, которые влияют на сознание и жизнь в целом. Изменения происходят настолько незаметно, что только с возрастом, вдруг приходит осознание, что прежней уже не быть. При внешней легкости, улыбки, нежности, внутренний стержень с каждым годом становится крепче.

Рождение ребенка

С рождением ребенка, в жизни женщины меняется все. Помимо всех перемен, забота о малыше делает ее более нежной, мягкой, и ласковой. Но, в то же время, именно в этот момент она становится более выносливой и терпимой. Тому способствуют множество факторов, о которых не узнать, не познав материнство.

Любовь

Да, именно она делает женщину не только красивее, но и сильнее. Ее отсутствие так же влияет на становление ее внутреннего я. Та, которая нашла любовь, зачастую работает над тем, чтобы не потерять ее. В случае же ее отсутствия, работа ведется больше над собой. Так или иначе, женщина получает отличный опыт, что помогает ей в ее становлении.

Предательство

Лучше о предательстве и не знать, но слишком мал процент тех людей, которые не сталкивались с ним. Обычно одинаково неожиданное, оно может быть абсолютно разным. Испытав единожды, и получив урок, женщина, быть может и не усвоит его, но не забудет никогда. Каждый такой случай заставляет быть более внимательной, всегда быть на чеку, не расслабляться.

Цели

Если женщина поставила перед собой цель, она ее достигнет, чего бы ей это не стоило. Вопрос только во времени. И пока она движется по направлению к ней, в ней появляются те качества, которые она могла и не замечать ранее: гибкость, выносливость, интуиция.

Неудача

Если женщина терпит неудачу, она может опустить руки лишь на короткое время. Переосмыслив все происходящее, она двинется в путь с большим напором и рвением. После короткого нытья, а может и не короткого, она все равно будет двигаться дальше. Женщина точно знает, что неудача, это лишь опыт, который можно использовать в дальнейшей жизни.

Вера

Вера в любовь, в то, что цели достижимы, что неудачи останутся позади, и предательства больше не будет — самый мощный фактор, который позволяет быть сильной и помогает двигаться женщине дальше.