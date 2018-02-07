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Гипноз: как работают с людьми на гипнотерапии
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Гипноз: как работают с людьми на гипнотерапии 

Рамблер 7 февраля 2018
Фото: Рамблер
Как работает гипноз на самом деле и в каких ситуациях без него не обойтись — читайте в материале.
К гипнотерапии прибегают, когда у человека случаются навязчивые состояния — фобии, страхи, неврозы и прочие заболевания психологического характера, которые не дают наслаждаться жизнью.
Экспериментальная медицина предлагает лечить гипнозом и зависимости — наркотическую, алкогольную, никотиновую. Отзывы от людей, прошедших лечение по такой методике, самые противоречивые.
В случае с фобиями на сеансе гипнотерапии пациента погружают в воспоминания, снова и снова прокручивая "застрявшую" эмоцию, и прорабатывая ее. После этого человека "выводят" из состояния гипноза, и ему становится легче. Многие утверждают, будто бы им просто стало легче и они больше не чувствуют давящего груза воспоминаний — именно так прорабатывают большинство психологических травм, связанных с детством.

Но может ли проблема вернуться после, казалось бы, вполне успешного лечения?

Вероятно, да. Каждый случай разбирается в индивидуальном порядке и никому из пациентов никогда не могут гарантировать, что проблема, с который человек обратился, не вернется вновь.

Может ли гипноз навредить?

В состоянии гипноза человек полностью вверяет свою волю в распоряжение человека, проводящего терапию. Поэтому особенно важно обратиться к профессионалу своего дела.
Тем не менее, навредить человеку он не может. И даже находясь в загипнотизированном состоянии, пациент осознанно принимает решение: продолжать следовать инструкциям специалиста или нет.
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