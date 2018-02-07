Ещё
Нормы этикета, которые всегда в моде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нормы этикета, которые всегда в моде 

WomanHit.ru 7 февраля 2018
Фото: WomanHit.ru
Хорошие манеры всегда в моде.

Будьте внимательны к собеседнику

Умения слушать и не перебивать, даже просто из вежливости, сразу вызовут расположение у вашего собеседника. Не отвлекайте, не смотрите по сторонам, даже если вам безумно скучно. Если тема вас уж совсем утомила, переведите разговор на другую, более интересную вам.

Не откровенничайте

Для разговора с малознакомыми людьми выбирайте нейтральные темы: погода, кино, спорт. Вряд ли коллеге из другого города интересна болезнь вашей кошки или ссоры со свекровью. Политика, религия, финансы, личная жизнь ваша и общих знакомых — все это не лучший выбор для беседы.

Держите себя в руках

Излишнее проявление эмоций: громкий смех, возгласы, слезы, в лучшем случае заставят говорить о вас, как об эксцентричной особе. А к таким всерьез никто не относится. Не стоит проявлять свое отношение к другим при всех, даже если вы влюблены в своего начальника, и терпеть не можете его секретаршу, оставьте чувства при себе.

Соблюдайте дистанцию

В общественных местах и многолюдных компаниях не спешите кидаться на шею своим близким знакомым. Вы можете поставить их в неловкую ситуацию. Вдруг он обедает с деловыми партнерами или женой. Достаточно просто кивка головы в качестве приветствия.

Обращайтесь правильно

По правилам этикета обращаться на вы следует к людям старше 12 лет. Не скупитесь на дружелюбный взгляд, улыбку. Приветливое, доброжелательное отношение стоит проявлять ко всем, включая обслуживающий персонал. Если вам надо обратиться, используйте безличную просьбу, типа «будьте добры», кричать «официант» — неприлично.
WomanHit.ru: последние новости
На кого похожа дочь Виторгана Джоли не вынесла воссоединения Питта и Энистон Утяшева впервые показала фолловерам лицо двухлетней дочери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность29
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой24
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение