Нормы этикета, которые всегда в моде

Хорошие манеры всегда в моде. Будьте внимательны к собеседнику

Умения слушать и не перебивать, даже просто из вежливости, сразу вызовут расположение у вашего собеседника. Не отвлекайте, не смотрите по сторонам, даже если вам безумно скучно. Если тема вас уж совсем утомила, переведите разговор на другую, более интересную вам. Не откровенничайте

Для разговора с малознакомыми людьми выбирайте нейтральные темы: погода, кино, спорт. Вряд ли коллеге из другого города интересна болезнь вашей кошки или ссоры со свекровью. Политика, религия, финансы, личная жизнь ваша и общих знакомых — все это не лучший выбор для беседы. Держите себя в руках

Излишнее проявление эмоций: громкий смех, возгласы, слезы, в лучшем случае заставят говорить о вас, как об эксцентричной особе. А к таким всерьез никто не относится. Не стоит проявлять свое отношение к другим при всех, даже если вы влюблены в своего начальника, и терпеть не можете его секретаршу, оставьте чувства при себе. Соблюдайте дистанцию

В общественных местах и многолюдных компаниях не спешите кидаться на шею своим близким знакомым. Вы можете поставить их в неловкую ситуацию. Вдруг он обедает с деловыми партнерами или женой. Достаточно просто кивка головы в качестве приветствия. Обращайтесь правильно

По правилам этикета обращаться на вы следует к людям старше 12 лет. Не скупитесь на дружелюбный взгляд, улыбку. Приветливое, доброжелательное отношение стоит проявлять ко всем, включая обслуживающий персонал. Если вам надо обратиться, используйте безличную просьбу, типа «будьте добры», кричать «официант» — неприлично.