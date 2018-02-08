Шесть простых шагов к психическому здоровью

Sobesednik.ru рекомендует пообещать самому себе завести шесть привычек, которые важны для профилактики душевных болезней.

Психическим, а также душевным или ментальным здоровьем называют, согласно определению Всемирной организации здравоохранения , состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, продуктивно и плодотворно работать, а также эффективно справляться с возникающими стрессами. Звучит заманчиво, не правда ли?

Но как достигнуть такого состояния? Первым шагов на пути к этому могут стать полезные психологические привычки — их числом всего шесть:

Обещание 1: нормально высыпаться

Не думайте, что это банально и не очень-то относится к теме психики. Среди биологических факторов риска психических расстройств бессонница на первом месте. Кстати, именно с проблем со сном начинается обычно депрессия.

Обещание 2: не втягиваться в конфликты

Совсем избежать таких ситуаций, если живешь в XXI веке и в большом городе, невозможно, но можно хотя бы приучить себя не лезть в гущу событий.

Обещание 3: планировать

Тот, кто примерно представляет, куда и зачем идет, психически более благополучен, чем плывущий по течению. Но планы должны быть выполнимыми, а цели — достижимыми.

Обещание 4: анализи­ровать всё

Шансов сохранить психическое здоровье больше у тех людей, кто дает себе возможность подумать о жизни — о том, куда они движутся, что им нужно, что беспокоит и требует перемен. То есть прислушивается к себе. Но делать это нужно с практической пользой — не просто «пережевывать» мысли, а делать выводы.

Обещание 5: слушать себя

Если стрессы давят на психику, вы часто попадаете в конфликтные ситуации, есть недовольство своей жизнью, одни и те же ситуации повторяются снова и снова — это сигнал, что пора обратиться к специалисту. Это может быть психолог, психоаналитик или психотерапевт. Не копите психологические проблемы — рано или поздно они выстрелят в виде фобии или невроза.

Обещание 6: говорить о проблемах

Не замалчивайте проблемы. Не зря ведь говорят: обдуманное и высказанное — уже наполовину решенное. В экстренных ситуациях, когда есть риск сделать что-то сгоряча, лучше взять паузу и выговориться — психологу, священнику, близкому человеку, хотя бы незнакомцу, позвонив по телефону доверия.

Как понять, что вы или близкий — в депрессии

Когда мы говорим «депрессия», подразумеваем зачастую разные вещи. Вот что чаще всего имеют в виду люди, объявляющие себя в депрессии.

✔ Сезонная депрессия. Октябрь — это месяц, когда люди начинают жаловаться на погоду и вместе с этим на депрессию. Продлится это примерно до марта, когда увеличение светового дня и количества солнца станет заметным. Такая депрессия называется сезонной, и связана она с реакцией организма на нехватку света.

✔ Ситуационная депрессия. Человек пережил неприятность и впал в состояние, которое считает депрессией. Он плохо спит, ему тревожно, он плачет, грустит и не может собраться с мыслями. Такое состояние может сохраняться до 3 месяцев. Это ситуационная депрессия — неприятный, но все-таки преодолимый самостоятельно (или с помощью психолога) период. Особенность его в том, что всегда толчком становится ситуация — беда, травма или просто серьезная неприятность.

✔ Клиническая депрессия (или настоящая) — это психическое заболевание. У нее есть несколько характерных симптомов, которые еще называют депрессивной триадой: это плохое настроение и неспособность радоваться, пессимистический взгляд на настоящее и будущее, а также физическая апатия — состояние, которое еще описывают как «неспособность встать с кровати» или «руки опустились». Такую депрессию не стоит пережидать или терпеть, ее надо лечить — к счастью, это лечится.