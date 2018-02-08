Что отвечать, когда начальник отвергает вашу идею

Притворитесь, что вы просто пошутили, и скажете, каким плохим на самом деле было предложение.

Внезапно вспомните о срочных делах и будете стараться избегать начальника, пока не уволитесь.

Зарыдаете. Вашу идею (которая вам казалась гениальной) только что отверг босс, и вы, скорее всего, отреагируете как-то так:

На самом деле, так делать не стоит. Вместо этого используйте эти три фразы, которые помогут вам выйти из ситуации.

1. «Как, на ваш взгляд, это можно усовершенствовать?»

Босс дал один из самых неприятных ответов: «спасибо, но нет». Не стоит горячо спорить с начальником и доказывать ему, что ваша идея хороша. Однако это не значит, что вы просто должны принять отказ и смириться.

Руководителям нравится, когда сотрудники задают сложные вопросы и пытаются выяснить, какие места нуждаются в доработке. Это не только способствует продуктивной беседе, но также доказывает, что вы прислушиваетесь к чужому мнению, чтобы заполнить пробелы и усовершенствовать задумку.

Критика будет толкать вас вперед, и в конечном итоге вы сможете придумать то, что понравится вашему начальнику. Он хочет, чтобы вы добились успеха.

2. «Попробую еще что-нибудь придумать»

Что натолкнуло вас на эту мысль? Как вы придумали эту идею? Скорее всего, вам нужно было решить проблему. То, что вы подошли к начальнику с предложением, уже показывает, что вы не готовы опускать руки и сдаваться. Выслушав критику босса, скажите ему, что теперь придумаете что-то более интересное и полезное.

Гибкость и настойчивость у сотрудников очень ценятся.

3. «Спасибо за ваше внимание и критику»

Иногда вы просто должны понять, что идею нужно оставить — вы никогда, например, не сможете уговорить босса сделать пятницу «пижамным днем». Не за каждую идею нужно бороться одинаково.

Если начальник не согласился с вашим предложением, и вы понимаете, что нет смысла продолжать эту дискуссию, просто ответьте этой фразой. Это вежливо и профессионально.

Конечно, неприятно, когда ваши идеи отвергают. Но самое главное здесь — правильно отреагировать. В следующий раз, когда босс не согласится с вашим предложением, не отшучивайтесь, а ответьте одной из этих фраз.