Как побороть слезы в решающий момент

Слезы — естественная реакция на обиду, и если их все время сдерживать, внутри может произойти эмоциональный взрыв.

Однако бывают ситуации, когда свои эмоции лучше оставить при себе. Как сдержать слезы, когда это очень нужно? Вот несколько практических советов от психологов.

Сосредоточьтесь на дыхании

Чтобы снять напряжение, сделайте 5-10 глубоких входов и выдохов. Можно и вовсе задержать дыхание на какое-то время.

Сделайте себе больно

Ущипните себя, дерните за волосы или прикусите язык. Физическая боль отвлечет от душевной.

Выпейте воды

Пить воду, как и дышать, нужно концентрируясь на самом процессе. Выпейте большое количество воды, не торопясь, мелкими глоточками.

Сделайте резкое движение

Можно резко сесть, встать, задвинуть стул, закрыть дверь и т.п. Резкие, интенсивные движения помогут избавиться от напряжения.

Переключите внимание

Отвлекитесь от происходящего. Можно начать вспоминать в уме стихи, таблицу умножения или пароли от ваших аккаунтов. Можно также задать себе в уме вопросы из разряда «Погуляла ли я сегодня утром с собакой», «Выключила ли я утюг, когда выходила из дома?»

Посмейтесь над обидчиком

Если ваше эмоциональное напряжение вызвал конкретный человек, не жалейте себя, а попробуйте мысленно высмеять его. Сконцентрируйтесь на его неудачной прическе, глупых привычках либо представьте его в нелепом образе: например, с ослиными ушами или в клоунском колпаке.

Стоит отметить, что перечисленные советы полезны для ситуаций, когда выставление эмоций на показ может иметь для вас плохие последствия. Но если вас никто не видит, стоит ли сдерживаться? Ведь слезы — это защитный механизм, помогающий разрядиться.