Когда сны — дурные предвестники

Уже не раз в эту колонку люди присылали свои предположения о том, что сновидения являются предвестниками чего-то дурного, страшного и драматичного. Есть даже разные приметы о том, что «плохой» сон надо рассказать на утро, чтобы не сбылся.

Мы не мистифицируем сны, а ищем их связь с реальностью сновидца. Гештальт-терапия утверждает, что все без исключения образы сновидений — это части нашей многогранной личности. И, как в спектакле, мы видим, как эти части нас ведут друг с другом переговоры.

Вот, например, один из снов-предвестников, с которым ко мне обратились: "Едем с мужем на машине, а наперерез, от площади Ленина, летит другая машина и падает в реку. Я кричу мужу, что это Иван (его друг). Мы останавливаемся, и муж бежит и прыгает в реку, я истошно ору. Потом вижу мужа, он выходит из темноты — один и весь мокрый'.

Если применить принципы гештальт-терапии, описанные выше, то получается, что муж, бросившийся вытаскивать из машины друга, — это какая-то стороны личности сновидицы. И друг, летящий на машине в реку, — то же самое. Даже площадь Ленина, машины и други атрибуты сна — тоже какие-то стороны души.

Опираясь на этот подход, можно сказать, что сон раскрывает перед своей хозяйкой ужасы потери контроля. В какой-то теме она склонна терять контроль и вылетать за собственные рамки (это образ друга, который вылетает на машине в реку).

Другая ее сторона склонна удерживать все под контролем. Это и она во сне, и муж, который бросается на помощь, но выходит из воды мокрый и один.

Кстати, символически образ воды — это чувства. Если посмотреть с этой точки зрения, то мужчины, мужское — это связано с чувствами, причем чувствами ужаса и паники. Мужчины — это те, кто «окунает» сновидицу в эти переживания (оба мужчины во сне — слетевший и прыгнувший в реку).

Предлагаю поразмышлять в данном ракурсе. Сон не про кого-то и о ком-то. Наши сны снятся нам и о нас, пытаясь, когда снят сознательный контроль и фильтр переживаний, разрешить нам сказать самим себе собственную правду.

Но, конечно, я исхожу из позиции, что самая точная интерпретация, безусловно, принадлежит автору сна.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина