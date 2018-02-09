Как жить, если мама вас не любит

Очень часто мы задаемся вопросом об истинных чувствах собственной мамы, когда сами становимся матерью. До этого момента нам не с чем сравнить и кажется, что все в пределах нормы, пусть и видимой. Ну а дальше, когда расцеловываем своих детей, обнимаемся без повода и спрашиваем у них, как прошел день, как снег на голову падает вопрос: «А моя мама меня любила вообще?»

Парадоксально, но в детстве с этой нелюбовью можно худо-бедно справиться. Во-первых, потому что она не осознается. Нет мамы в поле зрения, но есть, например, бабушки, которыми воспитано практически все наше поколение тридцатилетних с плюсом. А дальше все начинает походить на нечеловеческое испытание.

Потому что встроенный механизм «любить своих родителей несмотря ни на что», данный нам в детстве, чтобы не сойти с ума от горя, перестает работать.

На что похожа нелюбовь? На отсутствие. Вроде мама жива-здорова, но ее нет. Либо она причиняет боль. Например, тем, что вечно сравнивает. C соседкой Машкой, с дочкой подруги, да, кажется, с кем угодно. И тут начинает формироваться самый жуткий страх: «я вроде существую, но несу ли я своим существованием хоть какую-то ценность, если даже мама меня не ценит?»

Помню, как гуляю на улице перед подъездом и вдруг вдалеке вижу мамин cилуэт. «Пораньше ушла с работы», — думаю я c замиранием сердца, бросаю все дела и бегу к ней навстречу сломя голову. «Вся грязная, посмотри, на кого ты похожа», — встречает меня мама словами, не наполненными радостью. И мне уже тридцать три, а не десять, как тогда, но я до сих пор слышу эти слова о неряшливой прическе, полноватых ногах и неудачном макияже. Каждая наша встреча проходит со скрипом и моей последующей бессонной ночью, где я разбираю по полочкам всю мамину критику и сомнения, которыми она не перестает меня снабжать, как котлетами.

Образ собственного «я», как и понятия базовой безопасности, сводятся к единственному человеку — маме. Мама видела вас красивой, умной, любимой и сильной девочкой? Вам несказанно повезло. Всех остальных рано или поздно ждет встреча с психотерапевтом.

Что вы наверняка имеете на сегодняшний день: Неуверенность в себе

Куда же без нее? Нелюбимые дочки недостойны внимания, потому что в памяти в принципе нет ощущения любви. Дети легко адаптируются ко всему — и даже к полнейшему игнору и критике каждого шага. Вы не можете осознать свое нутро, потому что давно слышите, что «вся в бабушку пошла» или «кому ты с таким характером нужна». Люди с талантами в данном случае всю жизнь остаются с ощущением, что обманывают себя и других, потому что никаких талантов-то и нет. Недоверие к людям

Мне до сих пор кажется чем-то невероятным, когда кто-то хочет со мной дружить, например. Я моментально начинаю искать подвох, но через пару недель вцепляюсь в этого человека с требованиями и доказательствами любви и дружбы. К сожалению, девушки вот с таким опытом жаждут исключительно сильных эмоций. Конечно, на время они затихают, но это значит лишь, что впереди надвигающийся вихрь новых эмоций и страстей. Обычно это грозит деконструктивными отношениями с «плохими» парнями или демоническими мужчинами, которые не прочь поиграть в любовные игры с ревностью, слезами и наваждением. Сложности с чувствами к своим детям

Женщинам, которых не любила мама, трудно представить по-настоящему теплую модель поведения со своими детьми. Да, можно осознавать все проблемы и пытаться избежать их повторения в собственной жизни, но пустота в чувствах к собственному ребенку будет накатывать временами, пока вы всерьез не поставите точку в личных детских переживаниях. Что делать?

Скорее осознавать, что в вашем жизненном опыте есть место вот такой непростой ситуации, которая очень вас травмирует и помогает личности развиваться в неверном направлении. Далее пора попрощаться с надеждой, что ваши с мамой отношения когда-либо изменятся, а она научится любить вас именно так, как вы всю жизнь мечтали. Ищите любовь в себе самой — попробуйте посмотреть на себя взглядом любящей матери и представьте, какой вы могли бы быть в том случае. Представили? Вот это вы и есть. Психологи советуют растить маму в себе самой и в случаях поддержки обращаться к ней за одобрением или поддержкой.

Не стоит носиться с детскими травмами всю жизнь — это другая крайность. Не стоит тратить все силы на жалобы и объяснять свои неудачи ошибками родителей. Очень легко прожить жизнь в образе «меня не любила мама», поэтому самое важное — вовремя остановиться и закончить все эти процессы. Ведь когда мы были детьми, у нас не было выбора в принципе. А сейчас только вы решаете, оставить травму как опыт или позволить обидам и дальше формировать свою личность. Будьте выше прошлого и представьте, что мама владеет совершенно иным языком любви. И все ее ворчание, супы и вечное мытье посуды — «словарный» запас, которым она пытается сказать вам: «Я тебя люблю, дочка».