7 вещей, которые нужно сделать до конца зимы

Февраль. Достать чернил и плакать — это не про нас. Нам, молодым и красивым, подавай план полезных дел и новых впечатлений на каждый месяц. Вот несколько способов разнообразить будни в то время, когда елку уже выбросила, а сирень еще не зацвела. 1. Отправься в горы

2. Освой верховую езду Активный отдых на природе с каждым годом набирает популярность, так что в этом сезоне быть домоседом — это уже дурной тон. Только взгляни на фото счастливой Перис Хилтон , принимающей кольцо от Криса Зилка в снежных горах Аспена. Помимо чисто женской зависти, оно вызывает невыносимое желание отправиться в такую же белоснежную красоту. Не все могут позволить себе тот же Аспен, Австрию или Швейцарию, да оно и не нужно — в России есть шикарные природные ландшафты за гораздо более приятную цену. Например, плато Лаго-Наки с безупречно белыми ледниками. Для посещения Лаго-Наки лучше остановиться в туристическом центре Адыгеи — поселке Каменномостском. Все необходимое для комфортного проживания ты найдешь в гостевом доме Парк Хаджох. Переночуешь в уютном номере с балконом, а позавтракаешь в кафе на территории парка. Для большой компании есть отдельный коттедж с автостоянкой, беседкой и мангалом. Ну и, наконец, самое приятное: не надо далеко идти за насыщенной культурной программой. Парк Хаджох организует экскурсии, многодневные туры и активный отдых. До главных достопримечательностей этих мест — Хаджохской теснины, ущелья «Мишоко», водопадов «Руфабго» — можно прогуляться пешком.

Трудно придумать более благородное хобби для юной леди, чем верховая езда. Это и спорт, и общение с животными, и прогулка. До начала ХХ века девушки мучились с женским седлом, не имея возможности обхватить лошадь ногами с двух сторон. Слава феминизму — эти времена остались в прошлом, и сегодня всадницы выглядят гораздо уверенней, не теряя при этом грации. Вряд ли тебе удастся с первого раза вспрыгнуть на коня и ускакать в закат, какой бы сильной и независимой ты себе ни казалась. Начинать лучше с хорошей школы верховой езды. Для жителей столицы в Подмосковье есть отличный конный клуб «Ивановское». Всего 42 километра пути от города, и ты наслаждаешься лесным воздухом, красотой природы и общением с животными. Опытные инструкторы научат основам верховой езды, а если захочешь, сделают из тебя профессиональную наездницу. Ты узнаешь, как найти общий язык с лошадью, ухаживать за ней с учетом индивидуальных особенностей животного. Можете арендовать с друзьями экипаж летом или сани зимой, прогуляться по живописным местам традиционным дворянским способом и сделать фотографии с лошадьми. В «Ивановском» продуманная инфраструктура, есть все для комфорта людей и животных. В гостинице евро-класса, которая находится на территории комплекса, можно остановиться на все выходные или провести мини-отпуск.

3. Начни откладывать деньги на летний отдых

Твоей расточительной душонке пора бы уже позаботиться о летнем отдыхе. Взять себя в руки поможет наша статья о том, как перестать тратить деньги и начать экономить. Кроме того, мы уже рассказывали, как накопить 30 тысяч рублей на лето. Если все-таки не можешь отказаться от ежедневного кофе — поищи способы дополнительного заработка. 4. Подготовь свой дом к весне

На календаре февраль, а значит твоя елка уже пожелтела и осыпалась. Если же ты с ней распрощалась, пора до конца изгнать новогоднее настроение из сердца и дома. Смело снимай зимние украшения, впрочем, светящиеся гирлянды можно оставить — они хороши в любое время года. Проведи очередную ревизию и безжалостно избавься от ненужного хлама — после новогодних праздников его могло стать значительно больше. Ну и какая же весна без цветов? 8 марта ждать не обязательно, лучше обзаведись комнатным растением. Если никогда раньше этим не занималась, бери что-нибудь для ленивых: фикус, драцену или гибискус. Они неприхотливы и выглядят симпатично. Найди способ освежить свой интерьер, тем более сегодня это можно сделать недорого и без кардинальных перемен.

5. Сходи в театр

В феврале стартует главная национальная театральная премия России — «Золотая маска». Два с половиной месяца на разных площадках столицы будут показывать лучшие спектакли сезона 2016-2017 со всей страны. При составлении списка номинантов эксперты драматического театра и театра кукол посмотрели 555 спектаклей, а эксперты музыкального театра — 277 в Москве, Санкт-Петербурге и еще в более чем ста городах России. Найти точное расписание спектаклей можно на официальном сайте премии. Могу сказать одно: если давно собиралась пойти в театр, то лучше повода, чем «Золотая маска», не придумаешь. 6. Стань волонтером

В России уже месяц, как начался Год волонтера и добровольца, так что пора тебе заняться добрыми делами. Тем более сейчас это не так уж сложно, а порой даже очень увлекательно.

7. Поболей за наших на Олимпиаде в Южной Корее

То, что российским спортсменам не разрешили выступать на олимпиаде под флагом своей страны, вовсе не повод лишить их поддержки, скорее наоборот. Поэтому включай телевизор и следи за судьбой наших ребят.