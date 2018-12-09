Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест «двери»: каков ваш внутренний мир 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Внутренний мир каждого человека — всегда загадка для окружающих, а иногда даже для нас самих. Говоря научным языком, это определенная структура психики, результат восприятия нами информации особенным образом.
Людям не всегда под силу управлять своим внутренним миром, равно как далеко не каждый может совладать и с собственными эмоциями. То, что скрыто внутри нас, существует лишь в чувственно-образной и мысленной форме, но именно смесь этих мыслей и эмоций формирует наш характер и восприятие.
Мы подготовили для вас экспресс-тест в один клик, который расскажет, как в данный момент выглядит ваш внутренний мир и что он отражает.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Где знакомиться с нормальными мужчинами»3
«Диетические» советы, которые точно не помогут
Как еще можно использовать вино3
15 неочевидных советов девушкам, чтобы выйти замуж
Самые громкие разводы российских футболистов1
Видео
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
02:31
Советы по уходу за лицом зимой
Красота
00:05
Звезды, которые упали на публике
Звёзды
01:28
Рамблер/гороскоп на неделю 10-16 декабря
Психология
00:57
Как пластика изменила звезду «9 1/2 недель»
Звёзды
01:00
Отвергнутый любовник Бузовой сделал заявление
Звёзды
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
04:46
Звезды, у которых глаза разного цвета
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение