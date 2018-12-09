Тест «двери»: каков ваш внутренний мир

Внутренний мир каждого человека — всегда загадка для окружающих, а иногда даже для нас самих. Говоря научным языком, это определенная структура психики, результат восприятия нами информации особенным образом.

Людям не всегда под силу управлять своим внутренним миром, равно как далеко не каждый может совладать и с собственными эмоциями. То, что скрыто внутри нас, существует лишь в чувственно-образной и мысленной форме, но именно смесь этих мыслей и эмоций формирует наш характер и восприятие.

Мы подготовили для вас экспресс-тест в один клик, который расскажет, как в данный момент выглядит ваш внутренний мир и что он отражает.