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Тест «двери»: ваш истинный внутренний мир
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Тест «двери»: ваш истинный внутренний мир 

Рамблер 10 февраля 2018
Фото: depositphotos
Внутренний мир — всегда загадка для окружающих, а иногда даже для нас самих. Говоря научным языком, это струкура психики, результат восприятия нами информации определенным образом.
Людям не под силу управлять своим внутренним миром, как и собственными эмоциями. То, что скрыто внутри нас, существует лишь в чувственно-образной и мысленной форме, но именно смесь мыслей и эмоций формирует наш характер и восприятие.
Мы подготовили для вас экспресс-тест в один клик, который расскажет, как в данный момент выглядит ваш внутренний мир и что он отражает.
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