Тест «двери»: ваш истинный внутренний мир

Внутренний мир — всегда загадка для окружающих, а иногда даже для нас самих. Говоря научным языком, это струкура психики, результат восприятия нами информации определенным образом.

Людям не под силу управлять своим внутренним миром, как и собственными эмоциями. То, что скрыто внутри нас, существует лишь в чувственно-образной и мысленной форме, но именно смесь мыслей и эмоций формирует наш характер и восприятие.