Слоны, лягушки, помидоры: как стать повелителем времени

Знакомо состояние, когда кажется, что вся жизнь состоит из сплошных сорванных дедлайнов и успеть сделать все, что нужно, попросту невозможно? Помогает ли тайм-менеджмент современному человеку в повседневной жизни, читайте в колонке Анны Кудрявской-Паниной.

Что такое тайм-менеджмент, я узнала лет пятнадцать назад. Слово это было очень модным, а смысл его ‒ загадочным. Издательский дом, где я работала, устроил для своих менеджеров (от продажников до руководителей редакции) серию тренингов, в том числе и по тайм-менеджменту.

Постигать науку управления временем оказалось увлекательным занятием. Главным открытием для меня стало то, что ничего загадочного в тайм-менеджменте нет, а многое из этой науки я так или иначе уже использую в жизни как человек рационального склада. О чем-то я догадывалась интуитивно, что-то пришло с опытом, а что-то лежало на поверхности, но почему-то осталось незамеченным. Одним словом, тренинг здорово мне помог структурировать старые и новые знания.

Долгое время я считала, что инструменты тайм-менеджмента хороши исключительно в рабочей жизни. Нет, даже не так: я ничего не считала ‒ я просто не задумывалась об их применении вне стен офиса. А может быть, просто моя жизнь вне этих стен все еще оставалась размеренной. Но те благословенные времена давно канули в Лету и для меня.

Бешеный темп, постоянный цейтнот ‒ нормальный ритм жизни в современном мире. Уж на что я человек быстрого реагирования, а все равно иногда от количества задач, заваливающих меня, как блоки в "Тетрисе", хочется заорать: "Я ничего не успеваю!"

Внедрить тайм-менеджмент во все сферы жизни ‒ идея неновая и, конечно, не моя. Да и не было у меня это идеей. Просто в какой-то момент начинаешь использовать инструменты управления временем всегда и везде. Как-то мы говорили с подругой о планировании ‒ основе основ тайм-менеджмента. Я призналась, что у меня всегда есть письменно зафиксированный план не только долгосрочный, но и на каждый день и включает он в себя даже самые незначительные дела, о которых в суете как раз легко забыть. "Да ну! ‒ изумилась подруга. ‒ Я так не смогу. Это я, как робот, что ли, буду переходить от пункта к пункту?!" А почему бы и нет? И на самом деле управление временем не превращает нас в механизм и не ограничивает нашу свободу, а, наоборот, освобождает наш разум, механизируя самые разные жизненные процессы. Я вношу в свой план и покупку продуктов, и написание этого текста, и даже ежедневную стирку, о которой запросто могу забыть. А какое удовольствие вычеркивать сделанное из списка! Очень мотивирует, однако.

Знаете простой критерий определения, нужен вам тайм-менеджмент или нет? Если в вашем списке дел на день четыре или больше пунктов, добро пожаловать в мир управления временем! В моем сегодняшнем ‒ 12, бывает и больше.

Иногда кажется, тайм-менеджмент ‒ это сложно. Это уж точно не сложнее, чем жизнь в хаосе задач. Более того, все инструменты тайм-менеджмента предельно просты и нацелены на упрощение жизни нам. Если у вас проблемы с планированием и выставлением дедлайнов, попробуйте матрицу Эйзенхауэра. Она поможет расставить приоритеты ‒ отделить срочное от несрочного и важное от неважного. Для меня сейчас важным может оказаться даже спокойно выпитый утренний кофе, от которого зависит, с каким настроением я проживу день.

Мой лайфхак ‒ не отделять в плане личное, в том числе и отдых, от общественного. Иначе есть риск постоянно экономить время на себе ‒ просмотре любимого сериала, чтении, маникюре или походе в театр. Кто-то использует стикеры на холодильник, кто-то органайзер в смартфоне. Мне больше подходит для планирования онлайн-документ: я много времени провожу за компьютером, и мне так удобнее.

Чтобы все успеть, не надо пытаться успеть все. Чтобы объять необъятное, мы, как правило, жертвуем отдыхом, развлечениями и сном. Последнее ‒ преступление против продуктивности и здоровья. Вы, может, и сделаете то, ради чего провели ночь у монитора, но все, чего от вас потребует наступивший день, окажется под большим вопросом.

Все это, конечно, похоже на прописные истины, но иногда в суете ты не замечаешь очевидного, того, что лежит на поверхности. Например, что "слона" надо разрезать на кусочки. А это отличный инструмент тайм-менеджмента, позволяющий спокойно и без спешки справляться с трудоемкими задачами с отдаленным или неконкретным дедлайном, разбивая их на мелкие этапы. Это могут быть и рабочие задачи, и домашние, как, например, генеральная уборка. Как часто я (спорим, не я одна) убивала всю субботу, чтобы вылизать квартиру и рухнуть от усталости. Со временем я стала делить эту задачу на части, каждый день после работы выполняя один несложный этап. А потом я воспользовалась еще одним чудесным лайфхаком ‒ делегированием.

На последних неделях беременности я пригласила помощницу по хозяйству. И с тех пор с ней не расстаюсь. За то время, что она убирает мою квартиру, я успеваю заработать деньги на ее услуги (делая, что умею и люблю), погулять с ребенком и даже отдохнуть. Все, что может быть делегировано, должно быть делегировано. А все, что может экономить время, должно экономить его для нас.

Я очень люблю правило двух минут и, оказывается, почти всегда жила, придерживаясь его, просто не знала, что это так называется. Все просто: то, что может быть сделано за пару (ну ладно, пять) минут, должно быть выполнено незамедлительно. Так можно быстро сделать рабочий звонок, забронировать переговорную комнату для совещания, навести порядок на столе, собрать детские игрушки с пола ‒ все, что угодно. Потратив от двух до пяти минут на каждое дело, за полчаса вы свернете горы.

Еще один инструмент тайм-менеджмента ‒ "лягушка". Для меня следовать этому правилу ‒ просто пытка, потому что его суть ‒ начать выполнение дел с самого сложного, неприятного, постоянно откладываемого из-за этого на потом. Представляете, как нужно себя переломить, чтобы заставить заняться без промедления тем, что откладывалось неделю? Ведь мы же знаем, что нельзя просто взять и сделать то, что так не хочется, но надо.

Но как бы вы ни старались эффективно управлять временем, все будет зря, если вы не избавитесь или хотя бы не усмирите его пожирателей. Самый злостный хронофаг современного человека ‒ это интернет: зависание в соцсетях, бесцельный серфинг, проверка почты каждые пять минут, болтовня в мессенджерах. Для каждого хронофага есть свое решение, но общее правило ‒ если для вас это отдых или развлечение, отведите ему отдельное время. Например, работаете 30 минут и пять минут отдыхаете, читая френдленту. Кстати, это тоже техника тайм-менеджмента под названием "помодоро".

А еще есть очереди, пробки… Это неконтролируемые хронофаги, к которым тоже можно быть готовым. Воспользуйтесь этим временем, чтобы ответить на почту, почитать книгу, до которой в другое время не доходили руки, послушать лекцию или составить план на завтра, ну или просто отдохните в конце концов. Мой "любимый" хронофаг ‒ это ментальная мастурбация. О, сколько мы тратим на нее времени! Когда мы думаем и думаем, мусолим и обсасываем одно и то же, вместо того чтобы взять и сделать. Мы просчитываем варианты, чтобы ничего не упустить, все возможные ходы и реакцию на них, не спим ночами, прорабатывая идеальный план, чтобы, когда мы все-таки приступим к делу, оказалось, что вариантов гораздо больше, чем мы себе представляли, и все пошло совсем не так. Упс! А время и силы потрачены, и потрачены зря. Совсем недавно я именно так просчитывала одну медицинскую многоходовку для себя. Меня не останавливало даже то, что визит к каждому следующему эскулапу демонстрировал мне, что все совсем не так, как я себе представляла. Только после похода к третьему по счету доктору я бросила заниматься мозгоедством, тратя на это бесценное время, которому тут же нашлось применение.

Время ‒ единственный абсолютно невосполнимый ресурс. Несмотря на все знания, навыки, лайфхаки и уловки, мы все равно проводим громадное его количество впустую. Мне невероятно жаль, когда я осознаю, что потратила время без пользы и удовольствия. Меня успокаивает лишь то, что ровно в полночь все обнулится и мне снова выдадут в кредит ровно 24 часа по 60 минут каждый. И я надеюсь, что уж в этот-то раз смогу стать полноправным повелителем собственного времени.