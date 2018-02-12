Что нам готовит солнечное затмение

Астролог — о том, какие настроения будут царить на неделе в связи с этим астрономическим явлением.

Главный тренд недели задаст Солнечное затмение, которое произойдет в четверг, 15 февраля, в 23—51 по московскому времени. Если смотреть глобально, это затмение уже отражает мартовские выборы президента РФ. Но для обычной жизни важнее рассмотреть повседневный событийный фон. Итак, что же нас ждет?

1. Дома — перемены в отношениях с родственниками, внезапный приезд родни, гости, решение вопросов с недвижимостью или с управляющей компанией, обновление интерьера, поездки по домашним делам.

2. На работе могут возникнуть проблемы в коллективе из-за нестандартных взглядов и мнения, отличного от окружающих. В такие периоды нестабильности возникает повышенное желание все бросить, хлопнув дверью. Одновременно в компании появляются новые люди, несущие свои передовые идеи. Увеличивается количество встреч, поездок и контактов.

3. С друзьями — неожиданные встречи и тусовки. Запросто можно повстречать очень старых знакомых, одноклассников или бывших партнеров.

4. С любимыми — переход отношений на новый уровень, любимый человек может удивить вас. Но, в некоторых случаях, отношения могут стать более свободными, возможны расставания и случайные связи.

5. Дети могут преподнести парочку сюрпризов, возможно, вам придется решать их проблемы в коллективе, либо просто посетить собрания, конкуры или утренники.

Все события будут сопровождаться повышенным эмоциональным фоном. Затмения всегда связаны с увеличенной аварийностью. К сожалению, авиакатастрофы — не исключение.

На этой недели лучше не начинать новых дел. Однако если произойдут важные изменения, они могу иметь продолжение во второй половине апреля 2018 года.

Всем отличной недели и позитивных изменений!