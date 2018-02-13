Как не остаться без подарка в День всех влюбленных

Специалист по нейропрограммированию и достижению целей — о том, как заставить мужчину делать приятное не один раз в год.

Подарков от мужчин 14 февраля ждут почти все женщины. Но, к сожалению, даже те, кто недавно состоит в романтических отношениях, редко оказываются удовлетворены. Зачастую мужчины не удосуживаются купить любимой даже банальные цветы. Как сделать так, чтобы мужчина дарил подарки не из-под палки, а искренне и от души?

— Не стесняйтесь говорить вслух, чего вы хотите, — советует специалист по нейропрограммированию и достижению целей Катрин Форс. — Ведь мужчины, увы, не телепаты. А если вам подарили то, что не понравилось или не подошло, — ни в коем случае не показывайте разочарования. Скажите любимому, что обязательно найдете применение его подарку, что вы польщены, счастливы. Этот прием называется «возвращение энергии дарителю». Скачите от радости, пойте, плачьте! И делайте это по-настоящему, не притворяясь. Покажите дарителю, что вам нравится то, что он вам купил: обязательно распакуйте, начните пользоваться подарком, поставьте цветы в вазу и чаще меняйте воду. Так вы покажете, насколько подарок вам дорог. От такой бурной радости количество подарков в вашей жизни увеличится втрое, вот увидите.

Если в данный момент у вас нет мужчины, покупайте себе цветы и подарки самостоятельно. Желательно делать это два раза в месяц. Тогда ваше подсознание будет получать положительные вибрации, информацию о том, что вы этого достойны, а затем эту информацию автоматически начнут получать окружающие люди.

Время от времени полезно проделывать следующее упражнение: представьте, как мужчина дарит вам огромный букет цветов, испытайте при этом максимум счастья. А затем мысленно «пошлите» эту картинку конкретному мужчине в голову. Так вы вызовете у него подсознательное желание реализовать эту ситуацию.

Еще одним хорошим приемом привлечения подарков в жизнь является изменение своего отношения к подаркам в принципе. Станьте изобильной женщиной, делайте для мужчины много хорошего, никогда не ожидая и не требуя чего-то взамен. Готовьте, убирайте, массируйте его ноги после рабочего дня, ведите с ним задушевные беседы… И скоро он сам захочет делать вам приятное — не только в День всех влюбленных, но и просто так, без повода.