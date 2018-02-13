Манера сидеть выдает характер женщины

То, в какой позе женщины держат ноги, когда сидят, может многое рассказать о характере, считают психологи. Как и среди мужчин, привычка держать ноги расставленными, а не сомкнутыми, говорит у женщин о большой уверенности в себе.

Как определить черты характера незнакомой женщины? Взгляните, как она сидит. Этот психологический секрет специалисты раскрыли в «OaNews».

По их словам, женщины с сильным характером, склонные к лидерству, обычно принимают позу, в которой ноги вытянуты и лежат друг на друге. Кстати, такие женщины-лидеры еще и очень ревнивы, так как в них сильно развиты собственнические наклонности.

«Если нога закинута на ногу и поднята высоко, речь идет о властных особах, которые привыкли добиваться поставленной цели. Если у сидящей женщины ноги достаточно широко расставлены, это указывает на твердость и упрямство в характере», — отметили эксперты.

Обладательницы терпеливого и уравновешенного характера сидят, держа ноги поставленными вместе, коленка к коленке. При этом женщинам с подобной манерой сидеть присуще хладнокровие и расчетливость.

Если, сидя с ногами вместе женщина разводит носки в стороны, это свидетельствует о готовности к компромиссу.

Сомкнутые носки ступней в позиции сидя указывают на сдержанную, замкнутую натуру, склонную к изучению других людей, но скрывающую собственные особенности.

Неуверенные в себе представительницы слабого пола часто опираются на каблуки, добавили исследователи.