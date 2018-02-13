Ещё
Манера сидеть выдает характер женщины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Манера сидеть выдает характер женщины 

МедикФорум 13 февраля 2018
Фото: МедикФорум
То, в какой позе женщины держат ноги, когда сидят, может многое рассказать о характере, считают психологи. Как и среди мужчин, привычка держать ноги расставленными, а не сомкнутыми, говорит у женщин о большой уверенности в себе.
Как определить черты характера незнакомой женщины? Взгляните, как она сидит. Этот психологический секрет специалисты раскрыли в «OaNews».
По их словам, женщины с сильным характером, склонные к лидерству, обычно принимают позу, в которой ноги вытянуты и лежат друг на друге. Кстати, такие женщины-лидеры еще и очень ревнивы, так как в них сильно развиты собственнические наклонности.
«Если нога закинута на ногу и поднята высоко, речь идет о властных особах, которые привыкли добиваться поставленной цели. Если у сидящей женщины ноги достаточно широко расставлены, это указывает на твердость и упрямство в характере», — отметили эксперты.
Обладательницы терпеливого и уравновешенного характера сидят, держа ноги поставленными вместе, коленка к коленке. При этом женщинам с подобной манерой сидеть присуще хладнокровие и расчетливость.
Если, сидя с ногами вместе женщина разводит носки в стороны, это свидетельствует о готовности к компромиссу.
Сомкнутые носки ступней в позиции сидя указывают на сдержанную, замкнутую натуру, склонную к изучению других людей, но скрывающую собственные особенности.
Неуверенные в себе представительницы слабого пола часто опираются на каблуки, добавили исследователи.
МедикФорум: последние новости
Отчаявшиеся найти себе мужчин женщины потянулись за ЭКО Что такое хронопитание? Виктория Боня ощутимо поправилась
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность29
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение