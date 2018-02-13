5 простых шагов, которые помогут стать счастливее

Мужчины, как известно, чувствуют себя абсолютно счастливыми, когда достигают определенных успехов в какой-либо конкретной области. А вот с женщинами все намного сложнее. Зачастую дамы не чувствуют удовлетворения ни от собственной внешности, ни от удачно складывающейся карьеры, ни от гармоничных отношений в семье…

Такие представительницы прекрасного пола, имея достаток, любовь, здоровье и красоту, но не ощущая внутренней гармонии и удовлетворения, все чаще задаются вопросом «Как стать счастливой и нужной». Разбираемся, как выйти из зоны комфорта и научиться радоваться жизни. Отпускайте обиды и научитесь прощать

Психологи уверяют: чтобы почувствовать себя лучше, необходимо научиться не злиться и спокойно воспринимать жизненные неурядицы. Если вы не умеете отпускать незавершенную ситуацию, тогда следуйте этим простым правилам. Во-первых, вспомните тот момент, который причинил вам наибольшее разочарование и боль. Во-вторых, представьте себя на месте обидчика и взгляните на ситуацию его глазами. Вспомните ситуацию, когда вам тоже прощали некоторые ваши действия. В-третьих, выразите словами все, что вы чувствуете, и проговорите, что вы отпускаете эту ситуацию. Ни в коем случае не обдумывайте план мести. Запомните, что жизнь все равно все расставит по своим местам. Полюбите себя

Не забывайте, что именно так, как вы себя видите и ощущаете, воспринимают вас и окружающие люди. Поэтому найдите свой стиль, выделите свои сильные стороны и занимайтесь тем, в чем чувствуете себя наиболее уверенно. Радуйтесь каждому дню

Научитесь ценить каждую мелочь и радоваться каждому дню. К тому же в любой ситуации можно найти приятные моменты. Ловите ощущение радости, запоминайте свои ощущения в этот момент и старайтесь смотреть на вещи с позитивной точки зрения. Заведите друзей

Если вы до сих пор не озадачились тем, чтобы найти близких по духу людей, то теперь самое время это сделать. Психологи утверждают, что одинокие люди не могут чувствовать себя абсолютно счастливыми, поэтому друзья в нашей жизни занимают не последнее место. Австралийские ученые, кстати, недавно провели исследование, в результате которого выяснили, что 70-летние люди, у которых есть друзья и знакомые, живут в итоге дольше, чем их одинокие сверстники. К тому же к кому еще обратиться в трудной жизненной ситуации, как не к подруге? Правильно расставляйте приоритеты

Определите, что для вас является самым важным, и уделите этому достаточное количество времени. К тому же не забывайте, что никогда не поздно что-то изменить, если вас что-то не устраивает в жизни. Например, если вам нравилась история, а по воле случая вам пришлось заниматься бухгалтерией, то не бойтесь поменять вектор жизни и посвятить себя именно тому делу, которое вам приносит удовольствие. Это лучше, чем ходить на нелюбимую работу и чувствовать себя абсолютно несчастной из-за того, что жизнь не удалась.