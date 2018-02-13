В чем стесняются признаться мужчины

Общество (и мы с вами) хочет видеть мужчин исключительно сильными и смелыми рыцарями без страха и упрека. Но у них тоже есть вещи, в которых они жутко стесняются признаваться.

В любви

Начнем с главного. Многие мужчины скорее поцелуют жабу, чем скажут «я тебя люблю». Дело в том, что волшебные три слова заставляют мужчин чувствовать себя ужасно уязвимыми. Они боятся показаться слишком мягкими (не хватало только расплакаться от избытка чувств). Вот многие и ждут, что вы первой произнесете эту кошмарную фразу, а он ответит «я тоже». Это не значит, что он не испытывает к вам ответных эмоций. Скорее всего, он просто стесняется.

В своей неуверенности

Ну конечно: мужчина должен быть уверенным в себе (не путать с самоуверенным). Он же ваша каменная стена, так еще бабушка говорила! На самом деле, мужчины тоже бывают недовольны своим телом или внеплановой морщинкой на лице после веселой ночки. И им тоже бывает страшно, когда на них летит огромная собака, например.

В том, что ему не хочется секса

Общественное мнение гласит: мужчина хочет секса всегда! Это у женщины может болеть голова или живот по время ПМС, мужчины такому не подвержены. Кажется, кое-кто забывает, что и у мужчин бывают отчеты, неприятности на работе и мигрень. Да и вообще, давайте уже отставим все эти гендерные стереотипы: мы все, в первую очередь, люди.

В том, что ему нравятся «женские» напитки

Игристое или «Секс на пляже», например. Если ваш мужчина говорит, что терпеть не может эти напитки, он, возможно, лукавит. Просто если ты «настоящий мужик», то пьешь виски или пиво. И если дома еще можно расслабиться, то в баре или ресторане уж точно нет, а то что люди подумают?

В своих сексуальных фантазиях

Не факт, что он прямо скажет вам, что его ужасно возбуждают белые чулки, потому что он не знает, как вы отреагируете. И чем экзотичнее «фетиш», тем меньше шансов, что он о нем расскажет. Так что, лучше спросите или намекните, что вы совсем не против экспериментов в постели (ну в разумных пределах, окей).

В том, что ему ужасно нравится новая песня Тейлор Свифт

Ну он же брутальный, сильный и клевый: какая Тейлор Свифт? Он должен слушать что-то модненькое и трендовое, но при этом не слишком попсовое. В общем, у него очень вероятно есть секретный плейлист, состоящий из песен Софии Ротару и хитов, которые вышли из моды даже на радио «Ретро». И вы о нем никогда не узнаете, если однажды не признаетесь в том, что сами не прочь послушать Диму Маликова образца 1999-го.

В том, что он сравнивает себя с другими мужчинами

На пляже, например. А еще с порноактерами — иногда. В этом нет ничего ужасного: все женщины сравнивают себя друг с другом (и с порноактрисами тоже, а что?), просто нам не стыдно об этом говорить, а вот мужчинам — как-то неловко.

В том, что ему нравится сериал, который вы смотрите

Он делает вид, что это «розовые сопли», а он занял место на диване рядом с вами чисто за компанию. Но на самом деле, его давно увлекли все эти лимонные пироги Бри и нешуточные страсти вокруг их рецептов.