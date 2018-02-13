Как понять, что ваша суперсила — это интуиция

Тебе знакомо это невнятное чувство где-то в районе желудка, которое появляется в момент, когда нужно сделать выбор? Иногда ты намеренно ему противостоишь или игнорируешь. Пусть интуиция не конкретный орган или функция организма, но тебе стоит научиться ей доверять. Вот как объясняется механизм шестого чувства в журнале «Psychology Today»:

Интуиция — это игра с умственным совпадением. Мозг принимает ситуацию, делает быстрый поиск своих файлов, а затем находит лучший аналог среди хранящегося в нем разрастания воспоминаний и знаний.

Так что, когда кажется, что ты знаешь ответ на вопрос заранее, возможно, это действительно так. Психологи и разные околонаучные специалисты предлагают тренинги по развитию интуиции. Однако большая часть из них скорее похожа на субъективные размышления автора и доверия не вызывает. Не знаю, можно ли натренировать «чуйку» специальными практиками, но если научишься прислушиваться к себе, то это активизирует твою интуицию. Возможно, она выручала тебя гораздо чаще, чем кажется. Вот несколько признаков того, что твоей суперсилой является шестое чувство. 1. Видишь цветные сны

У снов и интуиции один источник — подсознание. И то и другое является работой бессознательного, их трудно контролировать и сложно понять. Если ты видишь яркие сны, которые запоминаются, это может быть знаком хорошо развитой интуиции. Держи блокнот рядом с кроватью и записывай свои сновидения. Это развивает память и несет психотерапевтический эффект. Даже странные сексуальные сны могут иметь значение. 2. Часто смотришь на часы в точное время

Часто видишь на часах точное время или красивые цифры вроде 4.44? Бывают дни, когда я настолько регулярно вижу ровное время, что сомневаюсь в правильности хода часов. Возможно, всему виной развитая интуиция, и мы просто знаем, когда именно нужно взглянуть на циферблат. 3. Ты эмпат

Эмпатия — это еще один признак человека с развитой интуицией. Если ты чувствительна к эмоциям других людей, то наверняка лучше понимаешь их поступки. А решение в трудных ситуациях приходит к тебе само. 4. Видишь людей насквозь

Никакие улыбки и комплименты не затуманят разум, если ты чувствуешь, что этому человеку не стоит доверять. Первое впечатление для тебя чаще оказывается верным. Однако не забывай, что все заслуживают шанса. Иногда за предчувствие можно принять предубеждения, которые возникают у нас из-за внешности незнакомца. 5. Находишься в гармонии со своим телом

Иногда ты просто знаешь, когда нужно отдохнуть, а когда увеличить нагрузку. И это очень здорово. Женщины, которым удается в свои 50 выглядеть на мои 25, признаются, что их главный секрет — умение слушать свое тело. Просто слышать, разумеется, не достаточно — нужно подчиняться запросам организма. 6. Предугадываешь звонки

Машинально берешь телефон в руки, и он начинает звонить. Или только подумаешь о человеке, как он набирает твой номер. Такие совпадения происходят с каждым, но у людей с развитой интуицией телефонные предсказания случаются настолько регулярно, что это напоминает телепатию. 7. В делах полагаешься на вдохновение

Есть выражение «это как кататься на велосипеде», что означает делать что-то машинально, не задумываясь над каждым движением. Иногда ты просто знаешь, как что-то сделать, и в такие моменты проще показать, чем объяснять окружающим, почему ты уверена, что это сработает. Любопытное исследование Чикагского университета показало, как важно полагаться порой на мышечную память. Так, начинающие гольфисты совершенствовали мастерство, когда продумывали каждое движение, а вот результаты опытных игроков ухудшались, если они начинали размышлять над тем, что делают. Если ты уже хорошо разбираешься в чем-то, то доверься инстинкту, интуиции или вдохновению. Не важно, как ты это назовешь. Когда отпускаешь ситуацию и позволяешь поработать своему внутреннему чутью, все получается именно так, как хочется. 8. Ты находишь и отпускаешь правильных людей

В интервью Forbes Шелли Роу, автор книги «Меньше думай, больше живи: уроки избавления от чрезмерного мышления», говорит:

Интуиция играет важную роль для принятия решений в быстро меняющейся обстановке, если есть противоречия в данных, двусмысленность из-за отсутствия данных или решений, которые сосредотачиваются на людях: найма, увольнения или политических решений.

В то время как обычно в работе ты можешь принимать логические решения на основании конкретных данных, в нестабильной ситуации помогает только шестое чувство. 9. Ты всегда вовремя

Иногда ты просто чувствуешь, что не стоит торопиться на вокзал, и вдруг выясняется, что поезд опаздывает. Или знаешь, что твой друг всегда задерживается, и приходишь на встречу позже, чем договаривались. Ты не делаешь всего этого осознанно — просто отлично разбираешься во времени, а в этом деле без интуиции не обойтись.

Шестое чувство не стоит считать божьим даром или врожденной способностью. Это качество развивается с опытом, нужно лишь быть наблюдательней и прислушиваться к себе.