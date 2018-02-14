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Россияне определили место женщины в семье: грустно
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Российские работяги определили место женщины в семье 

Lenta.ru 14 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
В России представители рабочих профессий уделяют мало времени воспитанию детей — эти заботы почти целиком лежат на матерях, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, посвященном современному пониманию отцовства у разных социальных слоев.
В ходе изучения были проведены глубинные интервью с рабочими и их женами в Москве и малых городах Владимирской и Вологодской области (интервью с отцами, матерями и супружескими парами), средний возраст которых составил 30 лет.
По итогам интервью были выделены три модели отцовства: отсутствующий/ инфантилизованный отец; ситуативный отец/ хороший добытчик; вовлеченный отец. Первые две модели распространены больше, отмечает автор исследования Александра Липасова: в подавляющем большинстве опрошенных семей считается, что мужчина — прежде всего кормилец и защитник, а воспитанием детей и домом должна заниматься женщина, поэтому мужчины мало общаются с детьми, не дают им эмоционального тепла и слабо участвуют в их повседневной жизни.
«В традиционной гендерной идеологии, в которой существуют эти семьи, отцовство является факультативным, а материнство — обязательным», — отмечается в исследовании. Указывается, что в подобных семьях практикуются архаичные методы воспитания — мужчины могут срывать стресс и агрессию на детях и жене.
Также большинство опрошенных не поддержали идею о карьерной самореализации женщин. Считается, что «за женщиной — все-таки уют и воспитание детей», но в действительности многим женщинам приходится работать в «двойную смену», чтобы обеспечить семью.
Такая ситуация может объясняться сохранением общинного жизненного уклада в малых городах: плотностью социальных связей и «коллективным» мышлением, поясняется в исследовании, — многие жители являются потомками членов крестьянской общины, поэтому распределение внутрисемейных обязанностей напоминает «традиционный гендерный контракт» сельской советской России.
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