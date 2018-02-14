Россияне определили место женщины в семье: грустно

Российские работяги определили место женщины в семье

В России представители рабочих профессий уделяют мало времени воспитанию детей — эти заботы почти целиком лежат на матерях, говорится в исследовании НИУ ВШЭ , посвященном современному пониманию отцовства у разных социальных слоев.

В ходе изучения были проведены глубинные интервью с рабочими и их женами в Москве и малых городах Владимирской и Вологодской области (интервью с отцами, матерями и супружескими парами), средний возраст которых составил 30 лет.

По итогам интервью были выделены три модели отцовства: отсутствующий/ инфантилизованный отец; ситуативный отец/ хороший добытчик; вовлеченный отец. Первые две модели распространены больше, отмечает автор исследования Александра Липасова: в подавляющем большинстве опрошенных семей считается, что мужчина — прежде всего кормилец и защитник, а воспитанием детей и домом должна заниматься женщина, поэтому мужчины мало общаются с детьми, не дают им эмоционального тепла и слабо участвуют в их повседневной жизни.

«В традиционной гендерной идеологии, в которой существуют эти семьи, отцовство является факультативным, а материнство — обязательным», — отмечается в исследовании. Указывается, что в подобных семьях практикуются архаичные методы воспитания — мужчины могут срывать стресс и агрессию на детях и жене.

Также большинство опрошенных не поддержали идею о карьерной самореализации женщин. Считается, что «за женщиной — все-таки уют и воспитание детей», но в действительности многим женщинам приходится работать в «двойную смену», чтобы обеспечить семью.

Такая ситуация может объясняться сохранением общинного жизненного уклада в малых городах: плотностью социальных связей и «коллективным» мышлением, поясняется в исследовании, — многие жители являются потомками членов крестьянской общины, поэтому распределение внутрисемейных обязанностей напоминает «традиционный гендерный контракт» сельской советской России.