Первое свидание: как перестать волноваться

День Святого Валентина зачастую грустный праздник для тех, кто еще не встретил свою вторую половину. В ход идут всевозможные шутки и отговорки: «не наш праздник», «маркетинговый ход», и даже напоминание того, что в Германии 14 февраля — это еще и праздник психически больных людей. Кстати, Святой Валентин там действительно считается покровителем людей с подобными заболеваниями. Ругать День всех влюбленных и правда можно сколько угодно, однако, счастья в личной жизни это не прибавит. На практике все гораздо проще — вместо того, чтобы натягивать маску сноба и отбиваться от надоевших вопросов про вторую половину, в этот день можно отправиться на первое свидание.

Психологи из Великобритании доказали, что женщины перед первым свиданием волнуются гораздо сильнее, потому что более впечатлительны и склоны к сомнениям в своей привлекательности. Но и мужчины не редко испытывают неуверенность в себе, из-за чего производят на спутниц не самое лучшее впечатление. Как говорят ученые, перед свиданием нужно хорошо выспаться и, самое главное, — неспешно собираться, а с чувством страха нужно бороться еще задолго до первой встречи. Однако для того, чтобы навсегда избавиться от волнения на первом свидании, этого недостаточно, считает врач-психотерапевт Анна Куликова

СОКРАТИТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

В первую очередь, необходимо больше общаться с людьми в повседневной жизни, заверяет психотерапевт. Гаджеты и социальные сети — это, конечно, хорошее изобретение, но именно они чаще всего сегодня служат причинами того, что люди не могут найти общий язык со спутником на первом свидании.

«Все подобные страхи формируются, как правило, на основе неуверенности в себе. Когда основные контакты происходят не в реальной жизни, а в виртуальной. К сожалению, из-за этого люди забывают, что такое нормальное общение с живыми людьми. Поэтому необходимо дозировать виртуальное общение и переходить к реальному. Понемногу, постепенно, но решительно. Возможно, не стоит сразу уходить с головой в любовные отношения, но практиковать реальное общение очень даже полезно. Проводить больше времени с друзьями или родными именно в живом формате», — посоветовала Куликова.

ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

«Перед первым свиданием также стоит визуализировать его в своей голове и проигрывать возможные варианты развития событий, которые ждут человека на этом свидании. Необходимо заранее подготовиться, выбрать одежду, подумать по поводу тем для диалога, которые можно поднять со своим собеседником. Образно говоря, если у человека в голове будет четкий сценарий свидания, который он визуализировал и уже несколько раз для себя проиграл, то состояние нервозности постепенно уйдет, так как это поможет успокоиться накануне романтической встречи», — сказала психотерапевт. ПРИВЕСТИ ВНЕШНИЙ ВИД В ПОРЯДОК Часто шутят, что уже на первом свидании женщина представляет, как она выйдет замуж, родит детей и будет жить долго и счастливо с мужчиной, которого она впервые видит напротив себя за столиком в ресторане. Все это не так плохо, уверяют психологи. А если представить всевозможные варианты первого свидания, можно и вовсе избавиться от волнения.

В первую очередь, это нужно для того, чтобы нравиться себе. Часто мужчины говорят, что женщина нравится им естественной, и нет необходимости приходить на первое свидание «при параде». Как утверждает Куликова, если человек нравится сам себе, то он никогда не будет волноваться на свидании.

«Чтобы чувствовать себя уверенно, перед первым свиданием необходимо продумать образ и заранее подготовиться. Сходить к парикмахеру, к косметологу, купить новую одежду. Особенно это касается женщин. Любая женщина будет чувствовать себя уверенно и репрезентативно, если она себе нравится. Если отследить моменты, которые в себе не устраивают, то их легко будет победить. Поработав с такими моментами в быту до первого общения, можно убить двух зайцев — привести себя в порядок, порадовав обновленной внешностью, и расположить к себе мужчину на первом свидании», — добавила врач.

НАЙТИ ПРИМЕР МУЖЕСВЕННОСТИ

«Такое поведение у мужчин зачастую вызвано отсутствием здорового мужского примера перед собой. Чаще всего такие парни воспитываются мамами или бабушками, либо папами, которые не имеют авторитета в их глазах. Итог — подавленное, забитое мужское начало. Поэтому сами по себе такие ребята не уверены в себе. Никто не показал им, что такое быть настоящим мужчиной. Для мужчины такого типа важно найти себе здоровую переносную модель именно мужского поведения. То есть, брать за пример какого-то известного человека — актера, политика, певца — и считывать с него образ. Возможно, здесь помогут мотивирующие видеозаписи лекторов. Возможно, поможет спортзал, где есть тренер-мужчина. Это поможет сформировать мужскую уверенность в себе, которая необходима на первом свидании и вообще в жизни», — сказала Куликова. Психологи уверяют, что чаще всего мужчины боятся свиданий из-за отсутствия примера здорового мужского поведения. Такие мужчины чаще всего становятся заложниками виртуального общения, полностью заменив его реальным. И им настолько страшно идти на первое свидание, что они готовы в последний момент от него отказаться.

НАЙТИ КОРЕНЬ СВОЕЙ НЕУВЕРЕННОСТИ

Самое главное — это бороться не с волнением, а с его основной причиной. Чаще всего это может быть неудачный опыт, социофобия или детская травма. Если волнение так и не уходит, то стоит обратиться к психологу, который поможет разобраться в познании себя.

«Необходимо понять, откуда взялась неуверенность в себе, которая и привела к волнению перед свиданием. Так сказать, рассмотреть корневую причину, которая приводит человека к подобному поведению. Возможно, сказался неудачный опыт в прошлом. Возможно, что это общая тенденция в жизни человека — он социофоб и боится контакта с людьми. Возможно, таким образом, повлияла детская травма. Все это нужно отрабатывать со специалистом, так как любые практические советы могут оказаться неэффективными. Специалист же поможет разобраться в глубинных причинах волнения», — добавила психотерапевт.