Почему нам дарят плохие подарки

Говорят, дареному коню в зубы не смотрят, но иногда подарки бывают настолько неожиданными, что вызывают лишь недоумение — как такое вообще кому-то пришло в голову подарить? И кажется, что банальная сковорода была бы более подходящим подарком, чем копилка в виде лошади.

Другая крайность — когда подарки вообще не дарят, прикрываясь нежеланием участвовать в гонке по бессмысленной трате денег (еще бы, если покупать за пять минут до дарения очередной пылесборник!).

Мы собрали жизненные истории про самые странные подарки, а также спросили у психолога, почему одни любят дарить подарки, а другие — нет. Круговорот бесполезных вещей

Какой самый необычный и странный подарок вы получали? В нашем рейтинге — белые тапочки, пачка пакетированного чая, кукла вуду, колготки очень маленького размера (намек, что надо похудеть?), набор косметики из отеля, мусорное ведро, детский подарочный набор (взрослому), просроченная коробка конфет, чашка с надписью «С Новым годом!» и изображенной на ней елкой (и это на день рождения)… Это даже не гель для душа, свечка, шерстяные носки или грелка, которые уже кажутся более практичными и нужными. Кажется, человек не проявил фантазию, не подумал, что подарить, а взял первое попавшееся под руку. На самом деле так и есть, уверена наш эксперт, психолог Анна Резникова

Анна Резникова, психолог, детский психотерапевт

— С детства нам внушают, что приходить в гости с пустыми руками неправильно и нехорошо. В итоге, идя к кому-то в гости, мы обязательно должны что-то принести, причем не только хозяевам дома, но и всем домочадцам, а также детям. Как говорят некоторые мои знакомые, происходит круговорот бесполезных вещей в природе. Бывает и так, что очень сложно придумать, чем можно порадовать человека, особенно если это твой деловой партнер или знакомый, который неожиданно позвал на вечеринку.

Как же правильно реагировать на столь странные подарки?

Анна Резникова, психолог, детский психотерапевт

— Конечно, поблагодарить. Даже если это очередная, сто первая статуэтка-талисман. Ведь каждый дар заслуживает благодарности. Сделайте комплимент подарку, иногда достаточно простого «Как мило», но если чувствуете, что человек ждет еще чего-то, уточните, где был куплен подарок, есть ли такая вещь у этого человека и как ее можно использовать, — в общем, переводите стрелки с себя на дарителя, а потом говорите «спасибо» и меняйте тему. Если же это происходит не в первый раз, можно аккуратно, но честно сказать дарителю, что этот сюрприз не совсем для вас актуален (не подходит по размеру, не вписывается в интерьер…), но вот если в следующий раз он купит похожее, но, например, другого стиля, будет все отлично. Таким образом, вы даете дарителю подсказку на будущее, что бы вам хотелось получить.

Главное — проявляйте дипломатию. У одной моей знакомой Юлии была такая история. У ее подруги, увлекшейся бегом, был день рождения. И Юлия решила сделать ей памятный подарок — заказала навороченные беговые кроссовки. Правда, именинница оказалась этому подарку совсем не рада, не примерив, сказала, что точно будут малы (размер до этого уточнялся и был взят с запасом), и вернула его обратно. В итоге Юлия подарила ей подарок из серии дежурных, но вот осадок остался, а желание делать приятное угасло.

А вот еще одна история из жизни. Алене мама подарила на тридцатилетие лисью шубу. Главный аргумент — несолидно взрослой и деловой девушке ходить в пуховике. Только вот Алена за осознанное потребление и против натурального меха. Стоит ли говорить, что шубу она не носит и вернула маме, а та до сих пор не может понять строптивого поступка дочери.

Единственный выход — составлять списки желанных подарков. Впрочем, как показывает практика, не все бывают рады и тем подаркам, о которых когда-то мечтали. Маша признается, что однажды сказала супругу, что грезит о хлебопечке и хочет сама готовить хлеб по выходным. Уже на ближайший праздник она получила это чудо техники в подарок. Правда, дар показался ей слишком утилитарным и не персонализированным, мол, нет в нем романтики. А вот Ирин молодой человек решил не париться: узнал, какие у нее любимые духи, и дарит их на все праздники. Стоит ли говорить, что за три года отношений у нее уже скопился мини-склад ароматов? Почему нам вообще ничего не дарят

После праздников на онлайн-форумах бывает всплеск тем о невнимании со стороны супруга или близких людей. Вот, например, история Кристины: «Я сижу в декрете, но работаю из дома, так что небольшие деньги на условные карманные расходы есть. В декабре у нас с супругом была годовщина свадьбы, в тот самый день у нас был запланирован романтический ужин. Я купила мужу подарок — спортивный фитнес-браслет. Но он мне ничего не подарил, сказал, что в цветочный по дороге домой не успел… А на Новый год он заранее предупредил, что будем без подарков, — кредит надо выплатить, и так потратимся на стол и развлечения». А ведь в этих двух ситуациях героиня хотела получить скорее внимание и заботу, нежели материальное выражение любви.

Но такое бывает не только в семейной жизни. Переполненное кафе накануне праздников — это возможность заглянуть в замочную скважину, вернее узнать, как живут другие. Это и разговоры, кто куда пойдет отмечать (или поедет), что наденет, что подарит и что им должны подарить (чувствуете тональность?), — в общем, вот это все, что называется праздничной суматохой. И так интересно наблюдать за реакцией людей, которым дарят подарки. Вот и история, увиденная мной. Встретились три подруги, и одна всем подарила по подарку, остальные нет, зато с оживлением рассматривали подаренное, заглядывали в пакеты друг дружки и обсуждали полученное. Полагаю, дарительнице было так же неуютно, как и мне, сидящей за соседним столиком.

Нередки и те случаи, когда человек приходит на день рождения, но подарок «забыл». И так раз за разом. А еще периодически он может прийти в кафе без денег, постоянно «стрелять» сигареты. Такое поведение уже успело превратиться в особую философию (читайте, мировоззрение), когда по жизни идут легко и ни о чем не парятся.

Говорят ли эти примеры об отношении людей к нам? Не проявил внимания — значит, не считаешь нужным, плохо относишься… — и все в этом духе, что мы только можем напридумывать себе на этот счет. Ответ ищем у психолога.

Анна Резникова, психолог, детский психотерапевт

— Конечно, мы не берем в расчет ситуацию, когда у человека просто нет денег, но что же делать, когда это повторяется постоянно? Если для вас это неприемлемо, прямо скажите об этом. Возможно, этот человек просто не умеет дарить подарки. Обычно все идет из детства. Если на день рождения папа преподносил маме одну розу (да еще и не первой свежести), а мама папе — дезодорант, то у ребенка не будет навыка дарения подарков. Если это близкий вам человек, вы можете научить его дарить подарки. Перед каждым праздником обсуждайте, что вы хотите, узнайте, что хочет он, где это можно найти и каким образом упаковать. Можно даже поехать в магазин, где находится желаемый вами подарок. Если вы же вдвоем приглашены в гости, за пару дней до похода начните обсуждать, что вы купите и каким образом преподнесете друзьям подарок. Самое главное — не делайте покупки самостоятельно, разделите эту миссию с близким человеком, даже если речь будет идти о выборе подарка в онлайн-магазине. Что делать с ненужными подарками

Самое очевидное — передарить. Но есть и другой вариант. На Западе все большую популярность набирают сервисы по обмену ненужными подарками и вещами. Кажется, это отличная идея найти нужное и не потратить на покупку ни копейки. Все просто: вы выставляете на аукцион вещь и назначаете цену, ее покупают на виртуальные деньги, которые поступают на ваш онлайн-счет, и этими же деньгами вы расплачиваетесь при покупке нужных вещей. Вот он, современный онлайн-бартер! В России по этому принципу работает несколько сервисов: Beru.io, SwopShop.com, яменяю.рф.