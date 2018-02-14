Сколько именно денег нужно для полного счастья

Психологи выяснили, что деньги способны купить счастье, но лишь до определенного предела. Этот предел варьируется в разных странах. Широко распространена точка зрения о том, что счастье нельзя купить за деньги.

Ученые из Университета Пердью в США выяснили, что она не соответствует действительности. Существует определенное количество счастья, которое можно приобрести за деньги, однако его объём отличается в зависимости от места проживания. Исследование психологов показало, что когда предел этого счастья достигается, дальнейшее увеличение доходов приводит к уменьшению удовольствия от жизни и к более низкому уровню благополучия.

«Это кажется удивительным, потому что мы постоянно видим по телевидению рекламу, которая сообщает нам, сколько именно денег требуется для счастья, — говорят авторы исследования. — Но теперь мы понимаем, что у этого счастья существует предел. В научном мире среди психологов давно ведутся дебаты о том, на какой точке деньги перестают повышать уровень удовольствия от жизни. И нам приблизительно удалось ответить на этот важный вопрос».

Оказалось, что в денежном эквиваленте этот потолок составляет $95 000, для общего уровня жизни, а также $60 000-75 000 для эмоционального счастья. Данные суммы касаются только отдельного человека, поскольку потолок семейного счастья гораздо выше в денежном эквиваленте. Но превышение этих доходов не приводило к увеличению уровня счастья, как выяснили психологи.

Они подчеркивают, что озвученные суммы являются средними, и в разных странах они могут быть разными. Всё дело в том, какие именно стандарты жизни и показатели личного счастья распространены в обществе. Свои выводы исследователи сделали на основе опроса Института Гэллапа, затронувшего 1,7 млн человек в 164 странах.