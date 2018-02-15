5 волшебных фраз против тревожности

Как перестать все контролировать, беспокоиться из-за мелочей и думать о плохом? Ксения Вагнер поделилась фразами, которые помогут победить тревожность раз и навсегда.

В моем случае тревожность — это бактерия, засевшая в мозгу с самого детства. В пять лет за шторой в комнате мне мнилась злобная тётка. Всю школу я до невралгии волновалась за родителей (у Зощенко есть рассказ, как он маленький ждёт маму, представляя ужасные причины задержки — отравилась в кафе, понесла лошадь и так далее. Я терзалась похожими страшилками даже когда мама шла за хлебом).

В институте этот зуд слегка стих — я так выла и терзалась из-за отсутствия любви, что, видимо, на тревогу пыла не хватало. Но после замужества и рождения детей она вернулась в кубе и в конце концов, на фоне постоянного рабочего стресса, привела к паническим атакам. Тогда я пошла к психотерапевту, начала читать книги по психологии и со временем составила свои 5 фраз против тревожности.

«Я дышу»

Вдумайтесь, как схожи слова «душа» и «дышу». Глубокое дыхание стимулирует рецепторы в лёгких, которые, расширяясь, посылают в мозг сигнал, что все в порядке. Научиться глубоко дышать в минуты сильного волнения мне помогло упражнение «Дыхание в квадрате». Я закрываю глаза и мысленно рисую квадрат: глубокий вдох — рисую левую сторону снизу вверх, затем задержка дыхания — рисую верхнюю сторону слева направо, медленный выдох — рисую правую сторону сверху вниз, снова задержка дыхания — рисую последнюю, нижнюю сторону. Попробуйте проделать это хотя бы два раза подряд — и вы тут же увидите результат.

«Мир достоин того, чтобы ему доверять»

Этой фразе меня научил психотерапевт, когда диагностировал у меня обсессивно-компульсивное расстройство: я дошла до такой степени тревожности, что не могла спокойно выбрать… чашку. Красная или зелёная? А вдруг красная — «к беде»? Эта простая на первый взгляд фраза удивительным образом мне помогла — и не только при выборе посуды. Произнося Ее, ты автоматически вспоминаешь все хорошее, что дал тебе Мир — детей, родителей, друзей, любовь, уютный дом. У каждого список свой, но принцип действия этих мыслей один: чувство благодарности вытесняет чувство беспокойства.

«Мне поможет вода»

При панических атаках в общественных местах мне всегда помогала струя прохладной воды, под которую я по очереди подставляла запястья (там расположены биоактивные точки). А дома — наоборот, тёплый душ. Вода, медленно выпитая мелкими глотками, тоже успокаивает.

«Где моя радость этого часа?»

Этой фразе меня тоже научил психотерапевт. Делая то, что доставляет нам удовольствие, мы провоцируем выработку одного из гормонов счастья — дофамина (он, кстати, начинается выделяется ещё на этапе «предвкушения» радости). Радость часа может быть любой — звонок подруге, любимая песня, детские объятия, маска для лица и так далее. Но важно, чтобы вы запланировали и осознали это действие, — тогда из рутины оно превращается в удовольствие и анти-стресс.

«Я отпускаю контроль и смотрю на страх со стороны»

Принять, что в мире может случиться все, для тревожного человека сродни пытке (тревога — это ведь своего рода форма контроля, попытка управлять всем вокруг). Но в этом принятии — во многом спасение от тревожности. «Фатализм — свойство зрелой личности», — сказал мне психотерапевт, когда я призналась, что, кажется, устала всего бояться. Да, мы не всегда можем контролировать ситуацию, но мы можем контролировать наши мысли — думать о хорошем вместо плохого, визуализировать мечты и проговаривать желания.

Когда вам в следующий раз станет тревожно, закройте глаза и начните представлять «ближайшую» запланированную радость — отпуск, поход в театр, свидание, встречу с подругами, долгожданную покупку. Постарайтесь представить это в мельчайших подробностях, а страх, наоборот, представьте чем-то маленьким и жалким, вроде забившейся в угол мышки — и он действительно скукожится рядом с мечтой. А вернее, примет свои настоящие размеры — крошечные по сравнению со всей вашей жизнью, богатством личности и возможностями.