Что такое «синдром самозванца» и как с ним бороться?

Вам кажется, что все хорошее в жизни, вы не заслужили: и работа досталась случайно, и повышение каким-то чудом, да и вообще все достижения — не достижения, а ерунда. И скоро все вскроется, и мир узнает правду. Знакомо? Добро пожаловать в клуб, у вас «синдром самозванца»!

Что это такое? Сам термин сформулировали психологи Полина Клэнс и Сюзанна Аймс. Они обнаружили, что многие клиентки не в состоянии принять собственные достижения. То есть их компетентность никак не отражается на внутреннем ощущении: резюме отдельно, самооценка отдельно.

Более того, они уверены: причина их успеха в удачливости, обаянии, умении находить общий язык с людьми — в общем, в чем угодно, но только не в профессионализме.

Синдром самозванца — это не заболевание и не психологический диагноз, скорее состояние, которое знакомо очень многим людям. Ощущение это редко бывает реалистичным, как раз наоборот: синдром самозванца настигает умных и компетентных людей.

У людей с низким уровнем интеллекта не хватает опыта и способностей, чтобы оценить собственную квалификацию, поэтому они часто убеждены в собственной гениальности.

А вот у опытных и умных людей часто возникают проблемы с самооценкой, ведь они осознают ошибки и промахи. Почему он возникает?

Синдром самозванца бывает и у мужчин, но все же чаще ему подвержены женщины. Именно поэтому женщины реже просят повышения зарплаты и изменения условий труда — они не уверены в своих способностях и квалификации. Причины могут быть разными. Одна из них — социокультурные установки. В патриархальном обществе принято считать, что кичиться своими достижениями может лишь мужчина, женщине же положено быть скромной. Некоторые исследования говорят, что синдрому в большое степени подвержены представители определенных профессий, например, ученые, а также меньшинства. Чаще всего психологи говорят, что дело в семье и воспитании. Например, если от ребенка постоянно требовали успехов, но не давали тепла, это может привести к тому, что он привыкнет ставить слишком высокую планку и постоянно будет бояться не соответствовать и не дотянуть. Также если в семье одного из детей объявили «самым умным» или «самым талантливым», второй будет пытаться доказать родителям, что он тоже хорош, искать подтверждения свой состоятельности, но в то же время постоянно сомневаться в своих способностях. Как с ним справляться?

Как мы уже сказали, синдром самозванца — никакой не диагноз и с ним прекрасно можно справиться самостоятельно. Вот несколько советов, которые помогут вам принять ваши достижения.

Примите тот факт, что ваше восприятие собственных достижений субъективно и постарайтесь посмотреть на себя (и свое резюме) со стороны. Вы можете перечислить в резюме не только успехи, но и провалы, прочитать все это несколько раз, осознать, что имеете право на ошибки, и в целом все не так уж и плохо.

Если самостоятельно сделать это никак не получается, поговорите с коллегами или другими специалистами из вашей сферы. Попросите их дать оценку вашей работе и проектам.

Расскажите близким и коллегам о страхах. Снимите маску самозванца. Не надо бегать по офису и кричать «я неудачник», просто поговорите с кем-то о своих чувствах, вы удивитесь, но скорее всего выяснится, что ваш собеседник сам испытывает или испытывал похожие ощущения. Вы не одиноки.

Учитесь: курсы повышения квалификации, новые знания, языки — все, что угодно. Люди с синдромом самозванца могут работать сутками, брать какие угодно вершины — это не поможет им чувствовать себя лучше. А вот учеба предполагает, что вы признаете за собой право быть несовершенным и даете себе шанс стать лучше. А значит — приближаетесь к цели.