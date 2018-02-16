Почему нельзя ставить точки в SMS

Американские ученые узнали, почему на этот знак препинания люди могут запросто обидеться…

В этот раз ученые взялись за исследование, которое никак не коснется здоровья или даже отношения полов. Зато точно отражает реалии времени. Ученые умы проанализировали десятки SMS и общение в различных месседжерах. И пришли к выводу, что самый обычный знак препинания, такой как точка, воспринимается современными людьми как намеренная обида и даже проявление жестокости собеседника… Ух, слышали бы их наши школьные учителя!

Все дело оказалось в том, что при прочтении люди все чаще воспринимают знаки препинания как символы, передающие эмоции и интонации голоса человека, отправившего его. Если уж совсем просто, то поставил желтую «улыбочку» — значит, доволен как слон. Отправил многоточие — задумчив, а уж раз решился на точку, то пиши пропало. Точка в современном мире по замыслу ученых равна едва ли не вызову на дуэль.

Взамен исследователи предложили использовать более «миролюбивые» знаки препинания, например, восклицательный знак или многоточие, а новую мысль разделять новой строкой.

«Это дает более позитивное восприятие текста у человека, читающего ваше послание», — подытожили они.

Психолог Надежда Князева:

«Это исследование еще раз подчеркнуло нашу зависимость от соцсетей и всевозможных других форм офлайн-общения. Также это подчеркивает наше желание быть частью толпы. Примерно так: «раз все ставят смайлы, то и я буду. Думаю, что к исследованию надо относиться с долей иронии. Ведь существует много способов выразить свою симпатию и расположение, в том числе и в письменной речи. Например, ласковые обращения, а вот грамотным языком со всеми знакомами препинания вы разве что подчеркнете уважение к собеседнику, но никак не обиду».

Преподаватель русского языка Жанна Жукова:

«Точка была одним из первых созданных знаков препинания, она имела полностью нейтральный характер и служила для того, чтобы обозначить конец предложения. Так как sms-текст чаще всего состоит из неполных предложений, то точка ставится для придания изложению большей выразительности.

В настоящее время текстовые сообщения являются преобладающим способом общения для большинства людей. И то, как вы оформляете свои сообщения, влияет на представление получателей о вашей грамотности».