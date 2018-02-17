Что делать, когда в жизни застой

Вроде бы все у тебя хорошо: работа нормальная, отношения какие-то есть, но почему-то накрывает тоска. Ничего не происходит, каждый день как день сурка. Почему так происходит и что делать? Рассказывает эксперт.

Застой — это всегда отсутствие движения, стагнация, утрата жизненных сил, стимулов и ориентиров. Причин застоя может быть множество. Вот лишь некоторые из них.

Твоя жизнь многие годы, начиная со школы и родительских требований, подчинялась категории «Надо», а не категории «Хочу». Как часто мы наблюдаем семьи, где родители отдают детей в кружки, выбирают друзей, навязывают профессию, исходя из собственных представлений о том, что подходит, а не из истинных желаний ребенка. «Неважно, что ты чувствуешь, мы знаем, как будет лучше для тебя». Это делается под флагом «Мы хотим для тебя хорошего». Человек превращается в механизм, все дальше уходя от своих истинных чувств и потребностей.

Другая причина, по которой ты можешь не ориентироваться на собственные чувства и в результате ощущать застой, — перенос внимания на внешние ценности, навязанные обществом или рекламой. Нередко к психологам приходят успешные и состоявшиеся люди с жалобой: «Я всего достиг, но меня ничего не радует и мне ничего не хочется». Когда перед человеком изначально стоят ложные цели, соответствующие навязанным нормам, но не созвучные его истинным чувствам и психологическим потребностям, каждый шаг, приближающий к ним, отдаляет его от покоя и радости.

Бывает и так, что тревожные родители транслируют детям собственные страхи. «Нельзя сильно радоваться, потом может прийти беда, много радости — много слез». Таким образом ребенку с детства закладывают установку запрета на радость. Чувства ребенка, а затем и взрослого человека отличаются сниженностью амплитуд, жизнь становится бесцветной и функциональной.

Впрочем, переживание застоя и тоски провоцирует и другие страхи. Страх быть неуспешным заставляет жить вполсилы. Страх перед будущим провоцирует постоянные негативные прогнозы, человек живет в утопичном мире, стараясь избегать перемен. Страх ошибки не позволяет брать на себя ответственность за собственную жизнь. Он плывет по течению, наблюдая, как в то же время другие движутся вперед, нередко испытывая зависть или сожаление об упущенных возможностях. Иногда причина застоя и тоски — феномен отложенной жизни, когда человек связывает начало «настоящей», наполненной жизни с какими-то обстоятельствами. В реальности, когда эти события наступают, человек переносит этот срок еще дальше. Такая жизнь в сослагательном наклонении лишена красок и ярких эмоций.

Нередко чувство тоски испытывают истинные перфекционисты. Оборотная сторона бесконечных завышенных ожиданий от себя и жизни — чувство фрустрации, неудовлетворенности и нескончаемых претензий к себе. Конечно, в такой ситуации сложно испытывать радость. И наконец, частой причиной тоски и блеклости является банальная усталость. Когда внутренние ресурсы истощены, организм входит в энергосберегающий режим, и первое, на чем он начинает экономить, — эмоции и чувства. Человек ходит на работу, встречается с друзьями, занимается спортом, но уходит вкус жизни, желания, мотивация, энергия и силы.

Какими бы разными ни были причины ощущения застоя и тоски, всегда речь идет о потере контакта со своими чувствами, своими истинными потребностями и ценностями. В состоянии апатии и застоя человеку свойственно находиться в постоянном ожидании, что скоро оно пройдет, надо просто подождать. Но, к сожалению, это иллюзия. Жизнь — это движение. И начать его нужно ровно в тот момент, когда человек признается себе в том, что его жизнь тускла, однообразна и не приносит позитивных чувств.

Прежде всего важно ответить себе на вопрос: что меня обрадует, ну или хотя бы немного оживит мою жизнь и чувства? Научиться слышать себя и свои желания. Начинать день с вопроса: что я могу сегодня сделать для себя, что могло бы доставить мне удовольствие и радость? В конце дня резюмировать: что было сегодня хорошего? В течение дня как можно чаще возвращаться к позитивным чувствам. На Востоке говорят: «То, на что обращаешь внимание, усиливается». Если твоему «дню сурка» предшествовал период напряжения и стресса, позволь себе отдохнуть. Даже если нет возможности уехать в отпуск, добавь в жизнь все, что помогает восстановить ресурсы. Витамины, здоровое питание, массаж, прогулки, психолог, флоатинг, йога — главное, чтобы это было приятно.

Не менее важно пересмотреть цели и обозначить ближние и дальние. Без четкой цели нет движения вперед. Наши цели зависят от наших ценностей. Поэтому думай о том, что ценно и значимо именно для тебя, пойми, достижение каких целей принесло бы тебе ощущение самореализации, радость и наполнило бы каждый день ощущением смысла.

Очисти свою жизнь от отягощающих факторов. Токсичные отношения, давно не приносящие радость привычки, бессмысленные часы в соцсетях… Попробуй что-то новое. Запишись на интересные лекции, пойди на курсы техники речи, научись танцевать, сходи на гастрономические мастер-классы, съезди на выходные в какой-нибудь загородный музей, сходи на экскурсию. Чем больше будет впечатлений и общения с новыми людьми, тем быстрее пройдет ощущение «дня сурка» и застоя.

Главное — важно помнить, что мы каждую минуту находимся перед выбором, мы в нем свободны, он зависит только от нас. И выбирать стоит жизнь, радость и движение вперед.