5 практик, которые помогут получить желаемое

Если вы уже много лет грезите о чем-то конкретном, а мечта все никак не реализуется, не спешите отчаиваться и опускать руки. Возможно, вы просто не так сильно чего-то желаете или не работаете над осуществлением мечты. Представляем несколько простых упражнений, которые помогут вам настроиться на определенный лад и приблизят вас к заветной цели. Возможно, эти советы покажутся вам банальными, но главное, что они действительно работают.

Визуализируйте. Психологи уверяют, что самый действенный способ добиться желаемого — представить, что оно у вас уже есть. Можно, например, составить специальную карту желаний, только в процессе исполнения не забудьте четко сформулировать свои мечты, планы и цели. Иначе на выходе можно получить совсем не то, что вы ожидали.

Умейте прощать. Не стоит таить в себе обиду или срываться по пустякам. Это все может привести к негативным последствиям и подорвать ваше здоровье. Поэтому не забывайте благодарить людей за те уроки, которые они вам преподали, и смело оставляйте их в прошлом.

Выбирайте свой путь. Не старайтесь угодить всем: это невозможно. Не стоит гнаться за совершенством и пытаться быть «не хуже, чем другие». В конце концов эта гонка вас утомит, и вы вообще ничего больше не захотите от жизни. Поэтому оставайтесь собой, не меняйтесь ради других людей и спокойно идите к своей цели.

Ведите правильный образ жизни. Нет, мы не занудствуем, а просто еще раз напоминаем, что здоровые привычки способны самым кардинальным образом изменить вашу жизнь. Поэтому найдите время для йоги, медитации, пейте много воды, откажитесь от вредных продуктов и перекусов, а также будьте внимательнее к людям, которые вас окружают. Чем добрее вы будете, тем быстрее судьба подарит вам то, о чем вы мечтаете.

Сверяйтесь с лунным календарем. Еще наши предки заметили, что от того, в какой фазе находится Луна, зависит, будут ли удачными сделки, вырастет ли богатый урожай или будет ли к ним благосклонна судьба. Современные ученые также отмечают, что Луна влияет на наше самочувствие, настроение и жизнь в целом. Поэтому, прежде чем что-то планировать, не поленитесь заглянуть в лунный календарь. Не забывайте следовать определенным рекомендациям, и тогда все у вас сложится так, как вы того хотели.