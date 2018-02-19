Как умело справиться с депрессией

Среди вопросов, которые я получаю, часто попадается такой: «Можно ли вылечиться от депрессии?». Когда я говорю в ответ: «Расскажите, пожалуйста, немного поподробней», то в основном слышу историю, подобную следующей.

Сам человек или его семья, друзья пьют лекарства от депрессии, но подавленное состояние по-прежнему сохраняется, и они не чувствуют себя лучше. Станет ли когда-нибудь все как прежде, исчезнет ли необходимость в лекарствах и посещении больницы? Придет ли день, когда станешь чувствовать себя легко и свежо?

Во многих случаях я отвечаю так. «Думаю, что вы поправитесь. Срок, когда отпадет необходимость в лекарствах, для каждого человека различен. И, хоть вы и говорите о чувстве "легкости и свежести", но ведь даже не находясь в депрессии, сложно быть в таком состоянии, правда?»

Иными словами, депрессия обязательно пройдет, если получить соответствующее лечение или когда, со временем, ее волна спадет. Но какой же именно нужен срок, чтобы так случилось? Это предсказать нельзя, и, к сожалению, может произойти так, что депрессия возникнет снова. Поэтому есть такой момент, что нельзя точно сказать, исчезнет ли необходимость в лекарствах.

Однако если вы «вылечите депрессию», это не обязательно значит, что вы станете очень бодрым, и что каждый новый день вам будет казаться неимоверно счастливым.

Например, я думаю, что не нахожусь в состоянии депрессии, но есть такие дни, когда у меня совсем нет сил, и я ленюсь что-либо делать. Бывает и так, что я ссорюсь с семьей и потом расстраиваюсь.

Чувства находят на нас волнами, поэтому депрессия и уныние — неотъемлемая часть нашей жизни. Исходя из этого, нет необходимости думать: «У меня еще не прошла депрессия».

Вдобавок к этому, если вы даже пьете таблетки, но можете при этом вести нормальную жизнь, то не стоит ли уже тогда подумать: «В какой-то степени я смог подавить в себе депрессию». В мире много людей, которые пьют лекарства для понижения давления или уровня сахара в крови, но работают и развлекаются, не считая себя больными.

Как насчет того, чтобы и о депрессии думать не как о «болезни, которую преодолевают с помощью борьбы», а хотя бы как о «товарище, с которым нужно умело взаимодействовать»?

Даже если депрессия до конца не пройдет, все равно в жизни есть бесконечное количество радостей. Даже если на душе не станет совсем ясно, с этим все равно можно жить. Даже продолжая пить лекарства, можно встречаться с друзьями или путешествовать.

Ничего страшного, если вы не будете слишком усердно думать о том, чтобы победить депрессию. Вот такой ответ мне хотелось бы дать людям, с волнением спрашивающим: «Я выздоровею?».